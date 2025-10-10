Secretário de Turismo e Economia Criativa de Penedo é finalista do XI Prêmio Nacional ABBTUR

10 de outubro de 2025
O secretário de Turismo e Economia Criativa de Penedo, Jair Galvão, é um dos finalistas do XI Prêmio Nacional ABBTUR Mérito & Talento, na categoria Gestão Pública Municipal de Turismo.

 

A premiação é promovida pela Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo (ABBTUR) e conta com o apoio da Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV).

 

 

O resultado será divulgado durante a 52º da ABAV Expo, que acontece na cidade do Rio de Janeiro.

 

O secretário, que é turismólogo e mestre em Turismo pela Florida International University, foi indicado como finalista em reconhecimento ao seu comprometimento, profissionalismo e dedicação à promoção e desenvolvimento do turismo em Penedo.

 

A escolha de Jair Galvão também reflete a relevância da atual gestão municipal, liderada pelo prefeito Ronaldo Lopes e pelo vice-prefeito Valdinho Monteiro, que tem priorizado o setor turístico e investido em ações estratégicas voltadas ao turismo como motor de desenvolvimento e crescimento econômico no município.

 

 

 

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC

 

