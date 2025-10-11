Sesau descarta intoxicação por metanol em moradora de Maceió

Os exames laboratoriais descartaram a suspeita de intoxicação por metanol na paciente de 43, morada de Maceió, que estava internada em hospital particular da capital. A informação foi divulgada no sábado (11) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Por meio de nota, a pasta informou, também, que a paciente já recebeu alta hospitalar após a internação. O caso suspeito havia sido divulgado na quarta-feira (8) depois de a mulher ter ingerido bebida alcoólica em um bar na parte baixa de Maceió.