Sesau descarta intoxicação por metanol em moradora de Maceió
Os exames laboratoriais descartaram a suspeita de intoxicação por metanol na paciente de 43, morada de Maceió, que estava internada em hospital particular da capital. A informação foi divulgada no sábado (11) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).
Por meio de nota, a pasta informou, também, que a paciente já recebeu alta hospitalar após a internação. O caso suspeito havia sido divulgado na quarta-feira (8) depois de a mulher ter ingerido bebida alcoólica em um bar na parte baixa de Maceió.
As amostras foram colhidas pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) e realizadas no Laboratório de Toxicologia da Polícia Científica de Alagoas para análise.
Diante do laudo negativo para contaminação, a Sesau reforça que não foi notificada de nenhum outro caso suspeito relacionado à intoxicação pela substância, até a manhã deste sábado.
O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde segue em permanente monitoramento, visando esclarecer eventuais casos suspeitos e comunicá-los às autoridades competentes.
