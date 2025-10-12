Cruzeiro vence o Guarany e larga na frente na final da Série B do Alagoano: 2 a 1

O Cruzeiro de Arapiraca venceu o Guarany Alagoano, por 2 a 1, na tarde deste domingo (12), no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, o Fumeirão, pelo jogo de ida da final da Série B do Campeonato Alagoano 2025. A vitória deixou o time arapiraquense em vantagem na decisão que vale o título e o acesso à elite do futebol estadual.

Em um primeiro tempo truncado, com poucas oportunidades claras de gol, o Guarany tentou controlar a posse de bola e impor o ritmo da partida, mas esbarrou na forte marcação cruzeirense. E, como diz o ditado, “a bola pune”: aos 44 minutos, em um rápido contra-ataque, Estevam cruzou na área e o lateral João Gabriel, do Guarany, acabou mandando contra o próprio patrimônio, abrindo o placar para o Cruzeiro em um lance inacreditável.

Na etapa final, o Guarany voltou pressionando em busca do empate, mas as substituições do técnico cruzeirense mudaram o panorama da partida. O Cruzeiro ganhou fôlego e passou a criar mais oportunidades até que, em uma jogada digna de futevôlei, Betinho deu uma deixadinha de peito e Aurélio finalizou com categoria para ampliar o placar. O Verdão ainda reagiu: aos 42 minutos, Ronan converteu pênalti sofrido por Michael e diminuiu a diferença, mantendo o Guarany vivo para o confronto decisivo.

O jogo de volta será realizado no próximo sábado (18), a partir das 16h, no Estádio José Gomes da Costa, em Murici. O campeão, além do troféu, garante o acesso à primeira divisão do Campeonato Alagoano em 2026.

