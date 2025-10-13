Para o Professor: Semed Penedo realiza palestra e show de prêmios

Na próxima quarta-feira, 15 de outubro, é comemorado o Dia Mundial do Professor. Em alusão à data, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) da Prefeitura de Penedo preparou uma programação especial, que será realizada na sexta-feira (17), no Ginásio do Complexo Educacional e Esportivo da Semed.

Durante o evento, professores, secretários escolares e assistentes de sala participarão de uma palestra com o professor e escritor Renato Casagrande, referência nacional na área educacional e um dos fundadores do Instituto Casagrande, com 18 anos de atuação no Brasil.

“Esta é uma oportunidade única de formação, motivação e, acima de tudo, de um merecido convívio. Queremos que todos se sintam valorizados e inspirados para continuarmos o excelente trabalho que desenvolvemos em Penedo. Portanto, em nome da Semed, faço um convite: participem desse grande momento dedicado a vocês. Deixem a rotina de lado por uma noite e celebrem a nobreza de ser professor, aprender com Renato Casagrande e desfrutar do carinho que a gestão tem por cada um de vocês”, reiterou o secretário de Educação, Luciano Lucena.

Ao término da palestra, os presentes concorrerão a diversos prêmios, incluindo televisor, bicicleta, fogão cooktop, sofá, entre outros brindes. A participação é para professores, secretários escolares e assistentes de sala que atuam na rede da Semed Penedo.

Faça sua inscrição clicando aqui

O evento terá início às 18 horas, sendo vedada a participação de acompanhante. Vale lembrar que na sexta, 15, o expediente nas escolas da zona rural será até o meio-dia e nas unidades da zona urbana até as 15 horas. A Secretaria Municipal de Educação também vai disponibilizar transporte gratuito, com rotas saindo das escolas da zona urbana e rural.

O palestrante

Renato Casagrande é doutor em Educação pela Universidade de Aveiro (Portugal) e pesquisador em liderança educacional no Brasil. É mestre em Administração (FGV), especialista em Liderança Educacional (Universidade da Pensilvânia, EUA) e em Gestão de Pessoas (UFPR). Além disso, é licenciado em Ciências Naturais e Matemática e bacharel em Administração.

Professor e escritor, Casagrande é autor de mais de dez livros e de dezenas de artigos sobre gestão e liderança educacional. É sócio-fundador e presidente do Instituto Casagrande e da Editora Casagrande, instituições reconhecidas pela formação de gestores e professores e pela assessoria a redes públicas e privadas de ensino. Já atuou como pró-reitor universitário, diretor escolar, diretor do Departamento de Ensino Médio e Educação Profissional do Estado do Paraná e professor na educação básica e superior.

Reconhecido nacional e internacionalmente, proferiu centenas de palestras no Brasil e no exterior e é considerado um dos maiores especialistas em liderança e gestão educacional do país. Imortal da Academia de Letras do Brasil (ALB) – Seccional Paraná, Renato Casagrande tem sua trajetória premiada e condecorada por instituições como a UNESCO e a FGV, em reconhecimento ao impacto de sua atuação na gestão e na aprendizagem.

por Roberto Miranda – Jornalista / Secom PMP