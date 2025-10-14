Brasil sofre virada e perde do Japão pela primeira vez na história
O Brasil perdeu do Japão por 3 a 2 de virada nesta terça-feira (14), no Ajinomoto Stadium, em Tóquio, depois de ter aberto 2 a 0 no placar. Esta foi a primeira derrota brasileira para os nipônicos na história.
Os gols dos comandados de Carlo Ancelotti foram marcados por Paulo Henrique e Gabriel Martinelli, ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Minamino, Fabrício Bruno (contra) e Ueda marcaram para a virada japonesa.
Com o revés, a Seleção Brasileira continua sem registrar 100% de aproveitamento em uma Data Fifa desde outubro de 2024. Na ocasião, a equipe era comandada por Dorival Júnior e venceu Chile e Peru, pelas Eliminatórias.
Desde que estreou em junho deste ano, Ancelotti soma 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas no comando — aproveitamento de 55,5%.
Saiba como foi Japão 3 x 2 Brasil
Com relação ao time que goleou a Coreia do Sul na última sexta-feira (10), Ancelotti promoveu algumas mudanças. O Brasil entrou em campo com: Hugo Souza, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Lucas Paquetá, Vinicius Júnior e Gabriel Martinelli.
Os primeiros 20 minutos de partida foram de tentativa de pressão dos japoneses, que subiram as linhas de marcação para atrapalhar a saída de bola brasileira.
Contudo, a partir do primeiro gol brasileiro, aos 26 minutos da etapa inicial, a Seleção passou a controlar o duelo.
Após combinação de passes entre Paulo Henrique, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães, o meia do Newcastle achou o lateral-direito do Vasco em profundidade. Paulo Henrique invadiu a área e bateu com o lado de fora do pé para marcar.
Aos 32, o Brasil chegou ao segundo gol. Martinelli correu por trás da defesa japonesa, Paquetá tocou por cima da marcação e o atacante do Arsenal finalizou cruzado para ampliar.
No segundo tempo, a equipe de Ancelotti ainda controlava o jogo quando, aos 7 minutos, Fabrício Bruno perdeu o equilíbrio dentro da grande área e deu a bola no pé de Minamino, atacante do Monaco, que chutou na saída de Hugo Souza para diminuir.
O zagueiro do Cruzeiro voltou a ser protagonista no gol de empate do Japão. Nakamura recebeu cruzamento e bateu de primeira. Fabrício Bruno tentou tirar e acabou desviando para dentro do próprio gol.
Esta foi a primeira vez que o Brasil sofreu mais de dois gols em uma partida sob o comando de Ancelotti. E ainda havia tempo para o terceiro.
Aos 26 minutos, Ueda subiu mais do que a marcação na cobrança de escanteio e cabeceou em cima de Hugo Souza. O goleiro do Corinthians tentou fazer a defesa, mas não conseguiu espalmar com força e viu a bola morrer no fundo do gol, permitindo a virada dos nipônicos.
A Seleção Brasileira volta a campo em novembro para mais dois amistosos, que serão contra seleções africanas, na Europa — os adversários ainda serão confirmados pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Este será o último compromisso da equipe nacional em 2025.
por Bruno Rodrigues, da CNN Esportes