Prefeitura de Penedo promove ações do Outubro Rosa com foco na prevenção e conscientização sobre o câncer de mama
A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizará uma série de atividades ao longo do mês como parte da campanha Outubro Rosa, que visa conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo do útero.
Com ações voltadas especialmente para as mulheres, a programação inclui palestras, rodas de conversa, orientações de saúde, exames preventivos e atendimento especializado em diversos pontos da cidade.
A campanha busca reforçar a necessidade do autocuidado, da realização regular de exames e do acompanhamento médico, estratégias fundamentais para a detecção precoce da doença.
A Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça, destaca que o objetivo principal é levar informação e atendimento a diferentes públicos, garantindo que todas as mulheres tenham acesso a cuidados de saúde adequados.
“O câncer de mama tem cura, especialmente quando identificado no início. Por isso, é essencial que todos saibam reconhecer os sinais e busquem acompanhamento médico regularmente”, ressalta a gestora da SMS.
As atividades são abertas ao público e fazem parte do compromisso da gestão municipal em promover saúde e bem-estar para toda a população. A Prefeitura de Penedo convida todas as mulheres – e também os homens – a participarem das ações e se tornarem multiplicadores da mensagem do Outubro Rosa: prevenir é um ato de amor à vida.
Confira o cronograma das ações do Outubro Rosa em Penedo
- Centro de Saúde da Mulher (Complexo Dr. Hélio Lopes) – Dia 15 de outubro, às 13h30
- Postos de Saúde da Família (PSFs) – Dia D em 21 de outubro
- CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) – Dia 22 de outubro, às 10 horas
- Centro de Diagnóstico – Dia 23 de outubro, às 9 horas
Por Gabriela Flores – jornalista e social midia SMS