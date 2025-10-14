Prefeitura de Penedo promove ações do Outubro Rosa com foco na prevenção e conscientização sobre o câncer de mama

14 de outubro de 2025
A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizará uma série de atividades ao longo do mês como parte da campanha Outubro Rosa, que visa conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo do útero.

 

Com ações voltadas especialmente para as mulheres, a programação inclui palestras, rodas de conversa, orientações de saúde, exames preventivos e atendimento especializado em diversos pontos da cidade.

 

A campanha busca reforçar a necessidade do autocuidado, da realização regular de exames e do acompanhamento médico, estratégias fundamentais para a detecção precoce da doença.

 

 

A Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça, destaca que o objetivo principal é levar informação e atendimento a diferentes públicos, garantindo que todas as mulheres tenham acesso a cuidados de saúde adequados.

 

“O câncer de mama tem cura, especialmente quando identificado no início. Por isso, é essencial que todos saibam reconhecer os sinais e busquem acompanhamento médico regularmente”, ressalta a gestora da SMS.

 

As atividades são abertas ao público e fazem parte do compromisso da gestão municipal em promover saúde e bem-estar para toda a população. A Prefeitura de Penedo convida todas as mulheres – e também os homens – a participarem das ações e se tornarem multiplicadores da mensagem do Outubro Rosa: prevenir é um ato de amor à vida.

 

Confira o cronograma das ações do Outubro Rosa em Penedo

 

  • Centro de Saúde da Mulher (Complexo Dr. Hélio Lopes) – Dia 15 de outubro, às 13h30
  • Postos de Saúde da Família (PSFs) – Dia D em 21 de outubro
  • CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) – Dia 22 de outubro, às 10 horas
  • Centro de Diagnóstico – Dia 23 de outubro, às 9 horas

 

 

 

Por Gabriela Flores – jornalista e social midia SMS

 

