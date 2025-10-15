Educação lança edital de concurso para 200 vagas; veja cronograma

Ainda segundo o documento, terão prioridade os professores que comprovarem a necessidade por questões de saúde, como impossibilidade de permanecer na localidade atual ou acompanhamento de cônjuge/dependente em tratamento prolongado, com laudo obrigatório da Perícia Médica Oficial; ou necessidade de acompanhamento familiar, quando o cônjuge ou companheiro/a tenha se deslocado para outra localidade.