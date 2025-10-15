Educação lança edital de concurso para 200 vagas; veja cronograma
Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) na quarta-feira (15) edital para 200 vagas disponíveis no Concurso de Remoção e Lotação para o Magistério Público Estadual. Podem concorrer ao certame professores efetivos que trabalham nas disciplinas de português, matemática, sociologia, física, química, inglês, artes, educação física, biologia, geografia e história.
As vagas serão distribuídas nas 13 Gerências Especiais de Educação (GEE). Os casos omissos no Edital serão analisados pela Comissão Organizadora do Concurso de Remoção.
A Portaria de Remoção será publicada ao final do ano letivo, e a mudança de local de trabalho só pode ocorrer após a Portaria no Diário Oficial do Estado (DOE), sendo proibido o deslocamento funcional por conta própria.
Conforme a publicação, o edital estabelece critérios claros de prioridade que estão em conformidade com o Estatuto do Magistério de Alagoas e o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis que serão aplicados quando houver mais interessados do que vagas, por exemplo.
Ainda segundo o documento, terão prioridade os professores que comprovarem a necessidade por questões de saúde, como impossibilidade de permanecer na localidade atual ou acompanhamento de cônjuge/dependente em tratamento prolongado, com laudo obrigatório da Perícia Médica Oficial; ou necessidade de acompanhamento familiar, quando o cônjuge ou companheiro/a tenha se deslocado para outra localidade.
Diz o edital do concurso que, em caso de empate, a classificação final seguirá a ordem de maior distância entre residência e trabalho atual, maior tempo de serviço no magistério estadual e, por fim, maior idade cronológica.
Servidores efetivos
A Secretaria de Educação de Estado de Alagoas (Seduc) alerta que o processo é destinado apenas a servidores em efetivo exercício e na regência de classe. Dessa forma, não podem participar professores em estágio probatório ou aqueles afastados/licenciados por período superior a 60 dias (exceto em licenças específicas como gestante, saúde ou mandato classista).
Após a convocação oficial, o professor aprovado e convocado terá até 02 (dois) dias úteis para assumir suas atribuições na nova escola. Caso o professor contemplado deseje desistir da remoção, ele terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis após o resultado final, formalizando a desistência na GEE de origem.
Cronograma
- Publicação do Edital 15/10/2025
- Impugnação ao Edital 16/10/2025 a 17/10/2025
- Período de inscrições online 23/10/2025 a 28/10/2025
- Resultado da Homologação de Documentos 05/11/2025
- Interposição de Recursos 06/11/2025 e 07/11/2025
- Resultado Pós Recursos 14/11/2025
- Resultado final do certame 17/11/2025
Fonte: G1/AL