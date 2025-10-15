Gestantes atendidas na Santa Casa de Penedo recebem enxoval para bebê da Secretaria Municipal de Assistência Social

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH), distribuiu nesta quarta-feira, 15, enxovais às gestantes atendidas na maternidade da Santa Casa de Misericórdia de Penedo.

A iniciativa faz parte do trabalho realizado nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), setores vinculados à SEMASDH que funcionam no bairro Santo Antônio (Barro Vermelho) e Senhor do Bonfim (Oiteiro).

As parturientes beneficiadas com o enxoval para bebê fazem parte dos grupos de gestantes assistidas nos CRAS e que também estão inseridas no Programa Criança Feliz.

Além disso, é preciso que elas façam o pré-natal na rede pública mantida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), pasta que também é responsável pelo desenvolvimento do Programa Cegonha Penedense, outra iniciativa direcionada às mulheres de baixa renda.

A entrega de sete enxovais pela Secretaria Municipal de Assistência Social contemplou as primeiras parturientes atendidas na maternidade instalada no complexo de saúde do Hospital Regional da Santa Casa.

Cada enxoval é composto por banheira, bolsa, dois jogos de lençol, toalha de banho, fraldas de pano cueiro ( pano leve e macio, geralmente de algodão, usado para envolver recém-nascidos) e conjunto pagão (calça com pezinho, casaco aberto e uma blusa que parece um coletinho).

por Fernando Vinícius – jornalista Secom PMP