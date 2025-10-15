Prefeitura de Penedo e Ufal abrem inscrição para curso gratuito de Marketing e Identidade Visual para mulheres empreendedoras

O incentivo ao empoderamento feminino é uma das plataformas de trabalho da Prefeitura de Penedo, administração com maior paridade de gênero na história do município.

As políticas públicas que preparam mulheres para o mercado de trabalho, seja por meio de seu próprio negócio ou conquista de emprego, são executadas por meio de setores da gestão Inovação e Crescimento, principalmente a Secretaria Municipal da Mulher (SEMU).

A novidade é o projeto Rota Criativa – Incentivando Mulheres ao Empreendedorismo Digital, uma iniciativa da Universidade Federal de Alagoas direcionada para mulheres empreendedoras interessadas em aprender a divulgar melhor seu negócio, criar uma identidade visual marcante e fortalecer sua presença nas redes sociais.

O curso é gratuito e acontece na próxima quarta-feira, 22 de outubro, a partir das 18 horas, na SEMU. A pasta está situada na Avenida Getúlio Vargas, nº 199, em frente ao mercadinho Cesta Cheia.

As participantes terão certificado de participação, mas as vagas são limitadas, com inscrição disponível neste link.

Confira abaixo o conteúdo do Curso de Marketing e Identidade Visual

Módulo 1: Introdução ao Empreendedorismo Digital Feminino – panorama do cenário atual e objetivos do curso

Módulo 2: Marketing Digital e Identidade Visual – importância da presença online, definição de nicho e público-alvo, criação da identidade de marca (nome, paleta de cores e logotipo).

Módulo 3: Estratégias para Fortalecer Seu Negócio Online – como montar uma bio atrativa, usar destaques estratégicos e ferramentas gratuitas para criação de biosites.

Módulo 4: Produção de Conteúdo e Fotografia de Alto Impacto – técnicas de iluminação, composição, cenários criativos e valorização de produtos com identidade visual coerente.

Fonte: Secom PMP