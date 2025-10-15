Santa Casa de Penedo escreve um novo capítulo em sua história com a nova maternidade em funcionamento

15 de outubro de 2025
Luís Gustavo! Esse é o nome do primeiro penedense a nascer na Santa Casa de Misericórdia de Penedo após a transferência do setor de maternidade para as modernas instalações do Hospital Regional de Penedo, localizado na Avenida Wanderley, bairro Santa Luzia.

 

O nascimento do pequeno Luís Gustavo representa mais do que a chegada de uma nova vida. É o símbolo do renascimento da instituição, que inicia uma nova fase marcada pela modernização, acolhimento e compromisso com a saúde das mães e dos recém-nascidos de Penedo e de todo o Baixo São Francisco.

 

Logo após o nascimento de Luís Gustavo, outros dois bebês penedenses — Maria Alice e Nicolas — vieram ao mundo em partos realizados com total segurança e sem intercorrências, consolidando de forma positiva o início deste novo capítulo da Santa Casa de Penedo.

 

A mudança foi planejada com antecedência e responsabilidade, tendo como principal objetivo oferecer melhores condições de atendimento para gestantes, puérperas e recém-nascidos. O complexo do Hospital Regional conta com uma estrutura mais moderna, ampla e equipada, garantindo mais conforto, segurança e qualidade no cuidado com as mães e bebês.

 

A provedora da Santa Casa de Penedo, Amanda Lima, destacou a importância dessa nova estrutura para o dia a dia do atendimento.

 

“Estamos pensando no que é melhor para os nossos pacientes. Hoje mesmo, uma gestante precisou realizar um exame no Centro de Diagnóstico, que fica ao lado da maternidade. Ela foi levada com tranquilidade, fez o exame, recebeu o resultado rapidamente e logo em seguida foi encaminhada para a sala de parto. Nosso objetivo é esse: oferecer um atendimento cada vez mais ágil, eficiente e de qualidade para quem precisa”, afirmou.

 

O diretor administrativo, Sami Ferrari, também reforçou o compromisso da instituição com essa nova fase.

 

“Essa mudança representa um avanço significativo para a Santa Casa e para toda a população. A maternidade continua de portas abertas, com o mesmo compromisso, mas agora em um espaço mais amplo, moderno e com estrutura adequada para garantir um atendimento ainda mais humanizado. Estamos prontos para cuidar das gestantes de Penedo e de toda a região com responsabilidade, dedicação e muito amor”, finalizou.

 

 

 

Fonte: Santa Casa de Penedo

 

