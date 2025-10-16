Educação em Arapiraca lança edital de concurso para professor e administrativo
A Educação em Arapiraca lançou edital para concurso que vai preencher 392 vagas efetivas para os cargos de professor e setor administrativo. As inscrições para o certame começam no dia 7 de novembro e vão até 11 do mesmo mês.
As vagas são cargos em nível médio e superior. A previsão para a aplicação das provas é 14 de dezembro de 2025. Do total, 294 são de ampla concorrência, 20 para Pessoas com Deficiência e 78 reservadas a negros e indígenas.
As inscrições são feitas exclusivamente pelo site www.ibam-concursos.org.br. Neste endereço, também, os interessados podem acessar o edital completo do certame, com todos os detalhes sobre cargos, requisitos, conteúdos programáticos e etapas de seleção.
Conforme as informações gerais do concurso, os salários vão de R$2.075,65 a R$4.380,98, conforme o cargo pretendido. O valor para se inscrever é de R$90,00 para os cargos de nível médio e R$100,00.
O concurso está sendo organizado pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM).
Cargos
Entre os cargos ofertados para nível médio, estão Assistente Administrativo Educacional e Secretário Escolar; já para nível superior, as vagas são destinadas aos cargos de Professor de Atividade (Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental), Professor de Arte, Professor de Ciências, Professor de Educação Física, Professor de Ensino Religioso, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Inglês, Professor de Língua Portuguesa e Professor de Matemática.
As provas terão estrutura específica conforme o cargo. Para os de professor, a avaliação incluirá 20 questões de Conhecimentos Específicos, 10 de Português, entre 5 e 10 de Legislação Educacional, 5 de Ética, 5 de Conhecimentos sobre o Município e prova de redação, com variações conforme a área; o Professor de Atividade também terá 5 questões de Matemática.
Já para os cargos de Assistente Administrativo Educacional e Secretário Escolar, a prova contará com 20 questões de Conhecimentos Específicos, 10 de Português, 10 de Informática, 5 de Ética e 5 de Conhecimentos sobre o Município.
Detalhes do concurso:
- Total de vagas: 392
- Ampla concorrência: 294
- Pessoas com Deficiência (PcD): 20
- Negros e indígenas: 78
- Salários: de R$ 2.075,65 a R$ 4.380,98
Inscrições:
- Período: 07/10 a 11/11/2025
- Site: https://www.ibam-concursos.org.br/documento.asp?cod=311
- Valores de inscrição: R$ 90,00 (nível médio) | R$ 100,00 (nível superior)
- Prova Objetiva e Redação:
- Nível Médio e Superior: 14/12/2025
- Requisitos Básicos:
- Nacionalidade brasileira ou equivalente
- Estar em dia com os direitos políticos, obrigações eleitorais e militares
- Ter, no mínimo, 18 anos completos na data da posse
- Apresentar, quando se tratar de profissão regulamentada, no ato da posse, o competente registro de inscrição no respectivo órgão fiscalizador
Fonte: G1/AL