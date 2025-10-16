Equipe da Secretaria Municipal de Saúde realiza visita técnica ao Hospital Regional de Penedo para avaliar nova maternidade

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) reafirmou o compromisso com a melhoria da assistência materno-infantil em Penedo, com uma visita técnica liderada pela secretária Waninna Mendonça ao Hospital Regional da Santa Casa de Misericórdia.

A ação realizada nesta quarta-feira, 15, teve como principal objetivo avaliar o funcionamento da maternidade que atende usuárias do SUS e passa a operar de forma definitiva nas instalações do complexo hospitalar onde gestantes receberam enxoval para bebê doado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

A mudança representa um marco significativo na reorganização do serviço que passa a funcionar com nova estrutura, visando garantir um atendimento mais qualificado, seguro e humanizado para gestantes, puérperas e recém-nascidos.

De acordo com a coordenação da Santa Casa de Misericórdia, a nova localização da maternidade foi planejada para proporcionar melhores condições físicas, além de contar com equipes capacitadas e suporte técnico adequado para os atendimentos de urgência e emergência obstétrica e neonatal.

Para Waninna Mendonça, a gestão pública exige decisões técnicas pautadas na responsabilidade e na continuidade dos serviços. “Essa reorganização é, antes de tudo, uma medida de responsabilidade. Em tempos em que tantas maternidades e serviços hospitalares vêm sendo fechados em várias partes do país, pela falta de repasses e pelo alto custo de manutenção, a Santa Casa de Penedo está fazendo o contrário, está se reorganizando para manter o serviço funcionando”.

A secretária destacou ainda o monitoramento da pasta em relação à transição. “Estamos acompanhando de perto essa nova etapa, ouvindo os profissionais e avaliando a estrutura para assegurar que a população receba um atendimento digno, com qualidade e sensibilidade. Esta mudança representa um avanço importante na nossa rede de atenção à saúde da mulher e da criança”, explicou a gestora da SMS durante a visita técnica que reforça o compromisso com políticas públicas de saúde mais eficazes.

A Secretaria Municipal de Saúde continuará monitorando o funcionamento da maternidade e promovendo ações integradas com a Santa Casa de Misericórdia de Penedo e demais instituições de saúde do município, visando a constante melhoria da assistência prestada à população.

Por Gabriela Flores – jornalista SMS Penedo