Equipe da Equatorial é ameaçada após tentar fazer corte de energia em casa

Equipe da Equatorial é ameaçada após tentar fazer corte de energia em casa

A Polícia Militar (PM) foi acionada por funcionários da Equatorial, nessa quinta-feira (16), após um cliente da distribuidora fazer ameaças contra a equipe que foi ao local para fazer o corte da energia elétrica em uma residência situada no município de Santana do Ipanema, no Sertão de Alagoas.

De acordo com informações da PM, o morador chegou a ameaçar os profissionais, dizendo que sabia quem era cada um e que, “de vez em quando, um deles morreria”. O fato foi registrado no bairro Camoxinga.

Não há informações sobre o que teria motivado o corte de energia elétrica na residência.

A Gazetaweb entrou em contato com a Equatorial e aguarda mais informações sobre o ocorrido.

Fonte: Gazetaweb