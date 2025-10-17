Prefeitura de Penedo entrega equipamentos para escolas com melhor resultado no programa de incentivo à reciclagem

O programa de incentivo à reciclagem criado pela Prefeitura de Penedo está premiando as escolas da Secretaria Municipal de Educação (SEMED). Nesta quinta-feira, 16, três unidades receberam bebedouros em reconhecimento pelos resultados da iniciativa desenvolvida em parceria com a Associação Recicla Penedo.

As escolas Barão do Penedo, Santa Luzia e matriz da Irmã Jolenta receberam bebedouros, equipamentos para uso da comunidade escolar. O investimento é consequência da mobilização que gera a reciclagem de papelão, papel, plástico e óleo de cozinha usado, material que seria descartado como lixo.

Durante o mês de setembro, o programa recolheu mais de seis toneladas de material sólido (6.733 kg) e 641,5 litros de óleo de cozinha, resultados superiores aos dois primeiros meses do incentivo à reciclagem.

“Esse programa está sendo um sucesso. Com apenas três meses, já estamos arrecadando quase sete toneladas de materiais recicláveis por mês, graças ao empenho de todas as nossas unidades escolares. Estamos entregando bebedouros para escolas que conquistaram o equipamento através desse programa de incentivo, pois o material recolhido por cada unidade vale uma pontuação e as escolas trocam esses pontos por materiais de limpeza, expediente e até equipamentos que serão utilizados nas escolas”, destaca Luciano Lucena, gestor da SEMED.

Os dados apontam para a consolidação e aceitação do programa nas escolas. A progressão em apenas três meses, com aumentos exponenciais tanto na coleta de materiais sólidos quanto de óleo, reflete o sucesso das ações de conscientização e a alta participação da comunidade escolar.

Os números recordes alcançados em setembro demonstram ainda que a iniciativa da administração Inovação e Crescimento estão gerando um impacto positivo de conscientização ambiental em Penedo.

