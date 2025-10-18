Falsos influenciadores usam chamada de vídeo para roubar dados bancários no WhatsApp
Golpistas estão se passando por influenciadores digitais em Arapiraca, no Agreste de Alagoas, para aplicar um novo golpe de premiação via WhatsApp. A Polícia Civil de Alagoas (PC/AL) emitiu um alerta à população, já que os criminosos estão induzindo as vítimas a compartilhar informações bancárias durante chamadas de vídeo, resultando em perdas financeiras.
O delegado Matheus Enrique, adjunto da 4ª Delegacia Regional de Polícia de Arapiraca (4ª DRP), explicou a nova modalidade. Os criminosos entram em contato com as vítimas por chamada de vídeo pelo WhatsApp, simulando ser influenciadores que atuam com sorteios e premiações.
Durante a ligação, eles afirmam, falsamente, que a pessoa foi contemplada com um prêmio em dinheiro e a orientam a acessar sua conta bancária para supostamente “verificar” o depósito.
Nesse momento, o ponto crucial do golpe: a vítima é incentivada a compartilhar a tela do celular. Ao fazer isso, e digitar a senha de seu aplicativo bancário, os golpistas conseguem visualizar e capturar todos os dados sensíveis. Com as informações em mãos, eles acessam a conta de outro dispositivo e realizam as subtrações financeiras.
Uma das vítimas já registrou o caso na 4ª DRP, relatando um prejuízo de R$ 5 mil.
Atenção redobrada
O delegado Matheus Enrique afirmou que as investigações estão em andamento para identificar e responsabilizar os envolvidos, ressaltando que esse tipo de golpe está sendo constantemente aprimorado.
A orientação primordial da autoridade policial é clara: as pessoas jamais devem compartilhar a tela do celular ou informar dados bancários durante chamadas de vídeo ou mensagens.
A Polícia Civil de Alagoas reforçou o compromisso no combate a crimes virtuais e orientou que qualquer dúvida ou situação suspeita seja comunicada imediatamente à polícia.
Fonte: G1/AL