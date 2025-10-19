Penedo sedia Encontro Intermunicipal de Inovação na Gestão Pública durante o Inova Penedo

município de Penedo sediará, no dia 30 de outubro de 2025, das 9h às 13h, o Encontro Intermunicipal de Inovação na Gestão Pública. A atividade integra a Semana Inova Penedo 2025, realizada entre 29 e 31 de outubro, e será um espaço de diálogo e aprendizagem para gestores públicos, especialistas e representantes de diversas cidades. O objetivo é compartilhar experiências, debater soluções e fortalecer a cultura da inovação na administração municipal.

O Inova Penedo 2025 é descrito pelos organizadores como um movimento que une governo, prefeitura, universidades, empreendedores e a comunidade para impulsionar o desenvolvimento do Baixo São Francisco por meio da inovação, da tecnologia e da educação. Durante esses três dias, a cidade, berço da cultura alagoana, e transforma em palco de ideias e experiências que conectam tradição e futuro.

Entre os destaques da programação geral estão a assinatura da Lei Municipal de Inovação, o Hackathon OxeTech, a Olimpíada de Foguetes, o Cinema & Inovação, o Sebrae Delas, rodadas de negócios com startups e apresentações de projetos acadêmicos.

Encontro Intermunicipal terá uma programação específica para gestores públicos, com painéis sobre ferramentas tecnológicas, tendências de governo digital e recursos que podem ser aplicados para trazer mais transparência e eficiência à gestão municipal. Em vídeo divulgado pelas redes oficiais, o convite reforça a proposta de aprender sobre inovação na gestão pública, conhecer tendências e utilizar tecnologias para melhorar o serviço ao cidadão.

Além de gestores municipais, o evento será aberto à participação de técnicos, estudantes e representantes da sociedade civil. Segundo o prefeito Ronaldo Lopes, a Semana da Inovação também envolverá municípios vizinhos, escolas públicas e particulares, estudantes do IFAL e universitários, além do público em geral

Inscrições gratuitas e programação aberta

As inscrições para o encontro são gratuitas e podem ser feitas pelo site oficial do Inova Penedo. A organização incentiva gestores públicos de toda a região a participarem, aproveitando a oportunidade para integrar redes de cooperação, conhecer casos de sucesso e ampliar a capacidade de inovação em suas cidades.

Parceiros e realizadores

A realização da Semana Inova Penedo 2025 conta com uma ampla rede de parceiros. O evento é organizado pela Prefeitura de Penedo, em parceria com o Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Ciência, Inovação e Tecnologia (Secti), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas (Fapeal), Assespro AL, além de outros parceiros.

Fonte: Secom PMP