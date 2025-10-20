Polícia flagra dupla com drogas e dinheiro fracionado no Pavilhão da Farinha em Penedo

A Polícia Militar prendeu dois homens suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas na manhã deste sábado (18), no Pavilhão da Farinha, área central de Penedo. A equipe da Rádio Patrulha (RP01) foi acionada após denúncia anônima que apontava possível movimentação ilícita no local.

Ao chegar à região, os militares avistaram dois indivíduos deixando o banheiro público em atitude considerada suspeita. A reação dos homens ao perceberem a presença da viatura reforçou a necessidade da abordagem imediata.

Durante a revista, foram encontradas porções de substâncias análogas à maconha e ao crack, além de R$ 120,00 em dinheiro trocado, indício típico de comercialização de entorpecentes. Na consulta ao sistema, foi verificado que um dos suspeitos já possuía passagens anteriores por outros delitos.

Diante das evidências, os dois homens foram detidos e encaminhados ao Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) de Penedo, onde foi formalizado o auto de prisão em flagrante com base no Artigo 33 da Lei 11.343/2006, que trata do crime de tráfico de drogas.

A Polícia Militar reforça que denúncias anônimas continuam sendo fundamentais para apoiar o combate ao crime e garantir mais segurança à população penedense.

Fonte: Boa Informação