Aluno da educação integral de Penedo é medalhista nos Jogos Estudantis Brasileiros

21 de outubro de 2025
A última semana foi de conquista para a Educação Integral de Penedo durante os Jogos Estudantis Brasileiros (JEBs), realizados em Minas Gerais. O estudante Márcio Santos, da Escola Municipal Manoel Soares, conquistou o segundo lugar em nível nacional na modalidade lançamento de dardo.

 

O resultado representa um feito inédito para o jovem atleta e também para a educação penedense, que tem investido na prática esportiva, com diversas modalidades desenvolvidas no Complexo Educacional e Esportivo da Semed, dentro do programa de educação integral.

 

“Uma conquista de extrema importância. É a primeira vez que um atleta da rede municipal conquista uma medalha em nível nacional. Isso demonstra a importância dos investimentos que a gestão, por meio da Secretaria de Educação, tem realizado na área esportiva. Só neste ano, vencemos a etapa regional de atletismo, conquistamos várias medalhas na estadual do JEAL, participamos do Norte/Nordeste, e nossos atletas sempre se destacam entre os melhores. Tudo isso é reflexo de um trabalho contínuo, de investimentos nos nossos alunos e na valorização da prática esportiva!”, comemorou o diretor de Esportes da Semed, Joel Júnior.

 

A trajetória de sucesso de Márcio Santos começou em agosto, quando foi classificado na etapa regional. Em seguida, nos Jogos Estudantis Alagoanos (JEAL), onde conquistou a medalha de ouro no lançamento de dardo, resultado que o credenciou a representar Alagoas na competição nacional.

 

 

 

 

por Roberto Miranda – Jornalista / Secom PMP

