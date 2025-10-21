Prefeitura de Penedo inicia novo ciclo de capacitações para servidores da Educação

Na noite desta segunda-feira (20), o Centro de Habilitação Profissional (CHP) de Penedo deu início a mais um ciclo de qualificação profissional. Nesta nova etapa, estão sendo ofertados quatro cursos voltados aos profissionais da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

A aula inaugural contou com coffee break, apresentação dos módulos, da equipe e do funcionamento do CHP. Nesta fase, estão sendo disponibilizados os cursos de Alfabetização e Letramento, Educação Inclusiva, Educação de Jovens e Adultos e Transtornos e Distúrbios da Aprendizagem, com mais de 120 inscritos na capacitação que acontece no formato hibrido, de forma presencial e on-line.

“Na noite de ontem tivemos a aula inaugural, com mais uma oferta de formação. Nesta fase, vamos trabalhar com professores da rede municipal, oferecendo quatro cursos com carga horária de 80 horas cada. Na primeira aula, apresentamos os módulos, a equipe e todo o funcionamento do Centro de Habilitação Profissional de Penedo, que tem como proposta pedagógica a formação continuada de toda a rede de ensino do município de Penedo”, pontuou o diretor do CHP, Aníbal Costa.

Inaugurado em junho de 2024, o Centro de Habilitação Profissional de Penedo é resultado da parceria com o Instituto Gestar e está localizado no bairro Castro Alves, por trás do ginásio Padre Manoel Vieira, na rua Aurélio Phidias.

O CHP nasceu com a proposta de ofertar formação continuada ao corpo docente da Semed, por meio de cursos disponíveis em plataforma digital. O espaço também pode ser utilizado para pesquisas por alunos da rede municipal de ensino.

por Roberto Miranda – Jornalista / Secom PMP

Fotos: Letícia Almeida – Social Media / Semed