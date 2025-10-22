Prefeito Ronaldo Lopes antecipa pagamento de salário do mês de outubro e feriado

22 de outubro de 2025
O Dia do Servidor Público brasileiro é celebrado a cada 28 de outubro, mas trabalhadores e trabalhadoras da Prefeitura de Penedo já podem comemorar.

 

O prefeito Ronaldo Lopes acaba de divulgar que o salário referente ao mês de outubro de servidores efetivos e contratados será pago na próxima sexta-feira, 24.

 

A outra boa notícia anunciada pelo gestor penedense é a antecipação do feriado alusivo ao Dia do Servidor Público.

 

“Nós antecipamos o ponto facultativo que seria na terça, 28, para a segunda feira para que vocês possam emendar com o final de semana.  E a outra notícia, melhor ainda, é a antecipação do pagamento do salário do funcionalismo municipal para esta sexta-feira, dia 24”, informa Ronaldo Lopes.

 

O pagamento da folha dos servidores municipais em dia. e ainda dentro do mês trabalhado é uma prática do prefeito penedense cumprida à risca, desde seu primeiro mandato.

 

 

 

Fonte: Secom PMP

 

