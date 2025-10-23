Prefeito Ronaldo Lopes anuncia ampliação do Programa Educação em Tempo Integral

O ensino público para crianças e adolescentes de Penedo terá o dobro de sua capacidade atual na Educação em Tempo Integral, programa que atenderá mais oito escolas da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

A ampliação do trabalho foi anunciada pelo prefeito Ronaldo Lopes nesta quinta-feira, 23, durante edição especial do Projeto Entrelaços. Acompanhado por secretários municipais, vereadores e servidores, o gestor penedense informou a novidade no Complexo Esportivo e Educacional da Semed, local das atividades do Programa Educação em Tempo Integral.

“Estamos com oito escolas sendo atendidas nesse sistema que criamos, do tempo integral, nesse espaço do antigo ginásio SESI e não há como trazer mais escolas para cá porque estamos no limite da capacidade de atender estudantes aqui. Então, nós vamos construir um novo espaço, na área do antigo no Clube dos 30, com ginásio de esportes, piscina, campo de futebol, salas para reforço, refeitório, com a mesma estrutura que temos aqui, para atender mais oito escolas da nossa rede”, informa Ronaldo Lopes sobre o investimento que vai dobrar a inclusão de estudantes no programa.

Para dimensionar a importância da assistência para estudantes do ensino fundamental que ficam em ambiente escolar nos dois turnos diários de atividades, com cinco refeições por dia, o Secretário Luciano Lucena mostrou como Ideb das primeiras unidades da Semed atendidas no programa foi melhor do que a média da rede pública municipal.

Em 2023, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica para os anos iniciais das escolas da Prefeitura de Penedo foi recorde, atingindo 6,3. Porém, as duas primeiras unidades de ensino contempladas com a Educação em Tempo Integral conseguiram nota melhor: 8,6 para a Escola Rotary e 7,2 para a Escola Douglas Apratto Tenório.

“A gente fica muito feliz de ver como nossos estudantes são atendidos no tempo integral, participando de várias atividades, e tudo isso é importante demais para as famílias de Penedo. E agora, com a ampliação desse programa, significa que mais crianças e adolescentes das escolas da rede municipal estarão sendo beneficiadas”, ressalta o vice-prefeito Valdinho Monteiro.

Quem já sabe quanta diferença faz ter o filho ou filha em escola da Semed com tempo integral é a chefe de família Erika Santos, mãe de iara Melissa, aluna do 6º ano da escola Barão de Penedo.

“Antes de começar esse programa ela não era tão bem desenvolvida, vamos dizer assim, mas agora ela tá completamente diferente. É outra criança e isso é maravilhoso. Eu sou mãe solo, tenho outra filha com 19 anos, mas para conciliar o trabalho com o dia a dia era complicado porque eu precisava sair de casa e ficava preocupada. Por isso que eu digo só gratidão para todo mundo que possibilita isso pra gente”, afirma Érika.

Em nome dos vereadores, o presidente da Câmara Municipal de Penedo foi enfático. “Eu poderia até dizer que melhor não poderia ser. É um trabalho de qualidade, um trabalho de muito amor, da gestão do Ronaldo Lopes, do secretário Luciano e de todas as pessoas que diretamente ou indiretamente colaboram com esse projeto que gera o resultados positivos porque o melhor investimento que existe é na educação e isso está acontecendo aqui, claro para quem quiser assistir. Então eu fico muito satisfeito de ver esse trabalho e o empenho da Câmara de Vereadores em apoiar esse tipo de iniciativa que beneficia a população de Penedo”, argumentou Manoel Messias Lima.

A edição especial do Projeto Entrelaços foi marcada ainda pelo reconhecimento ao aluno Márcio Santos Ferreira, medalha de prata nos Jogos Estudantis Brasileiros 2025, na modalidade lançamento de dardo em sua categoria (14 anos).

O estudante ganhou uma bicicleta nesta quinta-feira, 23, como prêmio por estar representado Penedo, com honra e pódios, em competições de atletismo em nível estadual, regional e nacional. Ele estuda na Escola Municipal Manoel Soares, uma das oito inseridas no Programa Educação em Tempo Integral, e treina na vila olímpica da Prefeitura de Penedo.

Todas as instalações e atividades desenvolvidas no Complexo Esportivo e Educacional da Semed para alunos e alunas do tempo integral foram visitadas pela comitiva liderada por Luciano Lucena e Ronaldo Lopes.

Fonte: Secom PMP