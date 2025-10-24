Auto Peças Araújo está com uma super promoção para as mulheres neste mês do Outubro Rosa

Auto Peças Araújo está com uma super promoção para as mulheres neste mês do Outubro Rosa

A Oficina Mecânica Auto Peças Araújo, localizada em Penedo/AL, está com uma promoção super especial para as mulheres neste mês do Outubro Rosa, mês dedicado a conscientização e combate ao câncer de mama.

Na troca de óleo e filtros do veículo, a cliente ganha grátis o filtro de óleo.

Lembrando que essa promoção só é válida para este mês de outubro.

A Auto Peças Araújo fica localizada na Rodovia Mário Freire Leahy, próxima a Ciretran de Penedo.

Telefone para contato/Zap: (82) 9 8867-9771.

Por Redação