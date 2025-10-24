Auto Peças Araújo está com uma super promoção para as mulheres neste mês do Outubro Rosa

24 de outubro de 2025
A Oficina Mecânica Auto Peças Araújo, localizada em Penedo/AL, está com uma promoção super especial para as mulheres neste mês do Outubro Rosa, mês dedicado a conscientização e combate ao câncer de mama.

 

Na troca de óleo e filtros do veículo, a cliente ganha grátis o filtro de óleo.

 

Lembrando que essa promoção só é válida para este mês de outubro.

 

A Auto Peças Araújo fica localizada na Rodovia Mário Freire Leahy, próxima a Ciretran de Penedo.

 

Telefone para contato/Zap: (82) 9 8867-9771.

 

 

 

 

Por Redação

 

24 de outubro de 2025
