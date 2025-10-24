Auto Peças Araújo está com uma super promoção para as mulheres neste mês do Outubro Rosa
A Oficina Mecânica Auto Peças Araújo, localizada em Penedo/AL, está com uma promoção super especial para as mulheres neste mês do Outubro Rosa, mês dedicado a conscientização e combate ao câncer de mama.
Na troca de óleo e filtros do veículo, a cliente ganha grátis o filtro de óleo.
Lembrando que essa promoção só é válida para este mês de outubro.
A Auto Peças Araújo fica localizada na Rodovia Mário Freire Leahy, próxima a Ciretran de Penedo.
Telefone para contato/Zap: (82) 9 8867-9771.
Por Redação