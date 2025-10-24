Prefeito Ronaldo Lopes sanciona lei que autoriza instalação de bloqueadores de ar em hidrômetros da Águas do Sertão em Penedo

24 de outubro de 2025
0 54

O prefeito Ronaldo Lopes sancionou a Lei Municipal nº 1.878, de 22 de outubro de 2025, que autoriza e obriga a concessionária Conasa Águas do Sertão a permitir a instalação de equipamentos bloqueadores de ar nos hidrômetros utilizados pelos consumidores penedenses. A medida representa mais um avanço na defesa dos direitos da população, especialmente no que diz respeito à transparência na medição do consumo de água.

 

A nova lei, proposta pelo vereador Derivan Thomaz, foi aprovada pela Câmara Municipal de Penedo e sancionada pelo Executivo, demonstrando o compromisso da gestão em atender às demandas da população e garantir um serviço mais justo e equilibrado. A norma estabelece que a concessionária deverá instalar ou autorizar, mediante solicitação do consumidor, o equipamento eliminador de ar na tubulação que antecede o hidrômetro dos imóveis.

 

 

Regras e prazos para instalação

 

 

De acordo com o texto legal, o consumidor poderá solicitar a instalação do bloqueador de ar por escrito à empresa Águas do Sertão/CONASA, que terá até 90 dias para efetuar o serviço. O equipamento também poderá ser instalado por técnico autônomo, desde que autorizado pela concessionária.

 

Os custos referentes à aquisição e instalação do bloqueador serão de responsabilidade do consumidor, com a possibilidade de parcelamento em até 12 faturas mensais, conforme determina o Artigo 7º da lei. Além disso, todos os novos hidrômetros instalados no município deverão vir com o bloqueador de ar já acoplado, garantindo que os futuros consumidores não sejam prejudicados.

 

A Conasa Águas do Sertão deverá divulgar o conteúdo da nova lei aos consumidores por meio de informações impressas nas contas mensais de água e em seus materiais publicitários durante os três meses seguintes à publicação da norma. A medida visa garantir que toda a população esteja ciente do seu direito e das formas de solicitar a instalação do equipamento.

 

A Lei Municipal nº 1.878/2025 entra em vigor na data de sua publicação e é válida para todos os consumidores, pessoas físicas ou jurídicas, residenciais, comerciais ou industriais, que utilizam os serviços de abastecimento de água fornecidos pela Conasa Águas do Sertão.

 

 

 

Fonte: Secom PMP

 

24 de outubro de 2025
0 54

Artigos relacionados

Auto Peças Araújo está com uma super promoção para as mulheres neste mês do Outubro Rosa

24 de outubro de 2025

Prefeito Ronaldo Lopes anuncia ampliação do Programa Educação em Tempo Integral

23 de outubro de 2025

Polícia Civil desmantela golpe milionário de falso financiamento em Maceió

23 de outubro de 2025

Prefeito Ronaldo Lopes antecipa pagamento de salário do mês de outubro e feriado

22 de outubro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo