Vereador Valdy Idalino destaca importância do esporte para sociedade

27 de outubro de 2025
0 47

Em sessão ordinária realizada na última semana na Câmara Municipal de Vereadores de Penedo, o vereador Valdy Idalino destacou a importância do esporte na sociedade e ao mesmo tempo, aproveitando a presença do Secretário de Esporte de Penedo, Juca Vasconcelos, solicitou melhorias nos campos de futebol amador.

 

A presença do secretário de esportes é fundamental para discutir o desenvolvimento do esporte na cidade e na região. Ele está aqui para apresentar as ações e melhorias necessárias.

 

A falta de espaços para a prática de esportes amadores em Penedo é um problema significativo que afeta a comunidade. A escassez de campos e áreas de lazer limita as oportunidades para jovens e atletas locais.

 

A cidade de Penedo enfrenta desafios em relação à manutenção e estrutura dos campos de futebol amador, devido a orçamento limitado e destruição frequente dos gramados. A solução proposta envolve a construção de campos sintéticos iluminados para melhor atender à demanda da população e das equipes.”

 

 

 

por Redação

 

27 de outubro de 2025
0 47

Artigos relacionados

No Rei Pelé, CRB vira sobre o Atlético-GO e segue com sonho vivo do acesso: 2 a 1

26 de outubro de 2025

IML identifica corpo de piloto australiano morto em queda de avião em Alagoas

25 de outubro de 2025

Auto Peças Araújo está com uma super promoção para as mulheres neste mês do Outubro Rosa

24 de outubro de 2025

Prefeito Ronaldo Lopes sanciona lei que autoriza instalação de bloqueadores de ar em hidrômetros da Águas do Sertão em Penedo

24 de outubro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo