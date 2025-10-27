Vereador Valdy Idalino destaca importância do esporte para sociedade

Em sessão ordinária realizada na última semana na Câmara Municipal de Vereadores de Penedo, o vereador Valdy Idalino destacou a importância do esporte na sociedade e ao mesmo tempo, aproveitando a presença do Secretário de Esporte de Penedo, Juca Vasconcelos, solicitou melhorias nos campos de futebol amador.

“A presença do secretário de esportes é fundamental para discutir o desenvolvimento do esporte na cidade e na região. Ele está aqui para apresentar as ações e melhorias necessárias.

A falta de espaços para a prática de esportes amadores em Penedo é um problema significativo que afeta a comunidade. A escassez de campos e áreas de lazer limita as oportunidades para jovens e atletas locais.

A cidade de Penedo enfrenta desafios em relação à manutenção e estrutura dos campos de futebol amador, devido a orçamento limitado e destruição frequente dos gramados. A solução proposta envolve a construção de campos sintéticos iluminados para melhor atender à demanda da população e das equipes.”

por Redação