Homem é flagrado transportando pássaro silvestre sem autorização em Arapiraca

28 de outubro de 2025
Um homem foi flagrado transportando um pássaro silvestre sem autorização ambiental, nessa segunda-feira (27), em Arapiraca, no Agreste de Alagoas.

 

O caso foi registrado pela guarnição motorizada Rádio Patrulha 03, do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), na rodovia AL-110, no bairro Bom Sucesso.

 

De acordo com o boletim de ocorrência, os militares avistaram um homem pilotando uma motocicleta modelo Bros, de cor vermelha, carregando uma gaiola.

 

Durante a abordagem, foi constatado que o animal transportado era um pássaro silvestre da fauna brasileira, popularmente conhecido como “azulão”, e que o homem não possuía licença ou autorização de órgão competente para o transporte.

 

Diante da irregularidade, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), que trata dos crimes ambientais. O caso foi encaminhado para as autoridades competentes para adoção das medidas cabíveis.

 

 

 

Fonte: Gazetaweb

 

28 de outubro de 2025
