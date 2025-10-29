Prefeitura de Penedo lança edital para produção de espetáculos de teatro

29 de outubro de 2025
0 37

Quem faz teatro em Penedo, de forma coletiva e organizada, tem uma excelente oportunidade de conseguir recursos financeiros para produzir um espetáculo.

 

Por meio de edital viabilizado pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ), a Prefeitura de Penedo lançou o Chamamento Público N° 007/2025, marcando um importante investimento no cenário cultural local.

O edital que pode ser conferido abaixo do texto tem por objetivo promover e valorizar a cadeia produtiva das artes cênicas para grupos de teatro de Penedo, destinando um montante total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

 

Serão selecionados cinco projetos de grupos e coletivos locais, sendo que cada proposta contemplada receberá um aporte financeiro individual de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

 

Quem pode participar e as obrigações

 

Para se candidatar, os grupos e coletivos devem comprovar residência e atuação em Penedo por, no mínimo, cinco anos. A participação é restrita a proponentes que sejam pessoas jurídicas ou coletivos informais representados legalmente por uma pessoa jurídica, sendo vedada a participação de pessoas físicas.

 

Como contrapartida pelo apoio financeiro, cada proponente ou coletivo teatral selecionado se responsabilizará por oferecer três apresentações gratuitas do espetáculo montado ou remontado, em data a ser definida em conjunto com a SEMCLEJ.

 

Inscrições e Calendário

 

O período de inscrições está aberto até o dia 06 de novembro. Os interessados devem encaminhar a documentação de forma presencial, incluindo o formulário de Inscrição e portfólio de comprovação da atuação,  na Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude, localizada na Rua Dâmaso do Monte, nº 144, próximo da sede da prefeitura.

 

Confira abaixo o edital completo e seus anexos

 

 

Fonte: Secom PMP

 

29 de outubro de 2025
0 37

Artigos relacionados

Programa Pavimenta Penedo inicia trabalho para mais 16 km de vias públicas

29 de outubro de 2025

Homem é flagrado transportando pássaro silvestre sem autorização em Arapiraca

28 de outubro de 2025

Vereador Valdy Idalino destaca importância do esporte para sociedade

27 de outubro de 2025

No Rei Pelé, CRB vira sobre o Atlético-GO e segue com sonho vivo do acesso: 2 a 1

26 de outubro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo