Prefeitura de Penedo lança edital para produção de espetáculos de teatro

Quem faz teatro em Penedo, de forma coletiva e organizada, tem uma excelente oportunidade de conseguir recursos financeiros para produzir um espetáculo.

Por meio de edital viabilizado pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ), a Prefeitura de Penedo lançou o Chamamento Público N° 007/2025, marcando um importante investimento no cenário cultural local.

O edital que pode ser conferido abaixo do texto tem por objetivo promover e valorizar a cadeia produtiva das artes cênicas para grupos de teatro de Penedo, destinando um montante total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Serão selecionados cinco projetos de grupos e coletivos locais, sendo que cada proposta contemplada receberá um aporte financeiro individual de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Quem pode participar e as obrigações

Para se candidatar, os grupos e coletivos devem comprovar residência e atuação em Penedo por, no mínimo, cinco anos. A participação é restrita a proponentes que sejam pessoas jurídicas ou coletivos informais representados legalmente por uma pessoa jurídica, sendo vedada a participação de pessoas físicas.

Como contrapartida pelo apoio financeiro, cada proponente ou coletivo teatral selecionado se responsabilizará por oferecer três apresentações gratuitas do espetáculo montado ou remontado, em data a ser definida em conjunto com a SEMCLEJ.

Inscrições e Calendário

O período de inscrições está aberto até o dia 06 de novembro. Os interessados devem encaminhar a documentação de forma presencial, incluindo o formulário de Inscrição e portfólio de comprovação da atuação, na Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude, localizada na Rua Dâmaso do Monte, nº 144, próximo da sede da prefeitura.

Confira abaixo o edital completo e seus anexos

