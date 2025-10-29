Programa Pavimenta Penedo inicia trabalho para mais 16 km de vias públicas
Rosa da Conceição saiu de sua casa para distribuir doce de leite aos trabalhadores da empresa que está pavimentando a rua Santa Fernanda, na Vila Matias, onde reside há mais de vinte anos.
Ela prepara sobremesas para completar a renda familiar e demonstrou sua gratidão com as melhorias iniciadas na manhã desta quarta-feira, 29.
“Desde quando o prefeito Ronaldo entrou eu já tinha certeza que as coisas iam mudar porque ele é penedense, então estou muito satisfeita com o que ele vem fazendo e dou muito valor mesmo”, disse a moradora da primeira rua beneficiada com a nova etapa do Programa Pavimenta Penedo.
O trabalho realizado em parceria com o Governo de Alagoas já melhorou a qualidade de vida das famílias penedenses atendidas nos onze quilômetros de asfalto feitos anteriormente.
Agora, os serviços serão ampliados em mais 16 km, aproveitando o fim do inverno, conforme explica o prefeito Ronaldo Lopes
“Não dá pra fazer asfalto com chuva e nós tivemos um período relativamente grande, mas agora o tempo mudou e nós estamos retomando o Programa Pavimenta Penedo. Vamos asfaltar muitas ruas, iniciamos aqui, na Vila Matias, fazendo a Santa Fernanda, a Santa Catarina e as travessas também. Depois vamos para o Loteamento São Gonçalo e para o São José”, informa o gestor e engenheiro civil.
Amanda Lima, secretária Municipal de Infraestrutura, acrescenta outros benefícios gerados pelo trabalho dos governos estadual e municipal.
“Com o fim das chuvas, nós podemos preparar as ruas, fazendo a terraplanagem para colocar o asfalto. Na sequência, vamos fazer a linha d’água, o meio-fio e a calçada. Então, além da pavimentação, essa obra melhora a drenagem, o tráfego de veículos e a circulação de pedestres, inclusive pessoas com alguma dificuldade, a exemplo de cadeirantes”.
O Programa Pavimenta Penedo também vai solucionar problemas de infraestrutura em conjuntos habitacionais do bairro Raimundo Marinho.
“Além desse trabalho na Vila Matias e nos loteamentos São Gonçalo e São José, nós iremos trabalhar na Cidade do Povo, Vale do Marituba e no Nilo Menezes, colocando a segunda camada de asfalto e fazendo a pavimentação, drenagem, calçadas e toda essa parte nesses conjuntos que foram entregues sem infraestrutura”, explica Ronaldo Lopes, agradecendo a parceria do governador Paulo Dantas.
“O Pavimenta Penedo é resultado do nosso alinhamento. Nós fizemos os projetos, mostramos ao governo do Estado e fizemos um convênio que tem acompanhamento da SETRAND (Secretaria de Estado de Transporte e Desenvolvimento) e até o fim do ano tem muito trabalho sendo feito, inclusive com drenagem e calçadas com rampa de acesso para cadeirantes. Realmente é uma evolução, uma transformação grande em cada rua de nossa cidade”, conclui Ronaldo Lopes.
