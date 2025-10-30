Estudantes apresentam projetos tecnológicos durante o Inova Penedo

A Praça 12 de Abril se transformou em um grande espaço de conhecimento e criatividade com a apresentação de trabalhos escolares e acadêmicos durante o Inova Penedo. A atividade reuniu estudantes da rede pública municipal e estadual e de instituições de ensino superior, que apresentaram projetos voltados à inovação, tecnologia e sustentabilidade.

Durante o evento, o público pôde conhecer de perto ideias desenvolvidas em sala de aula que propõem soluções para desafios do cotidiano, desde práticas sustentáveis e protótipos tecnológicos até iniciativas sociais com impacto direto nas comunidades.

Entre os destaques, alunos da Escola Municipal de Educação Básica Santa Luzia apresentaram um protótipo de ponte e um carro tanque, utilizando Chromebooks comprados pela Prefeitura de Penedo para desenvolver um projeto de álgebra.

“O evento resgatou um trabalho do ano anterior e trouxe inovação com o uso da geometria”, destacou Meire Clésia, diretora da Escola Municipal Santa Luzia.

A experiência foi marcante para os estudantes. “Foi uma experiência incrível para alunos da rede pública, proporcionando uma visão ampla sobre tecnologia e sustentabilidade. Gostei muito de trabalhar com robótica e álgebra”, contou Sofia Emanuelle, aluna do 9º ano.

A mostra promoveu a integração entre diferentes níveis de ensino, aproximando alunos, professores e visitantes em um ambiente de troca e valorização do conhecimento produzido em Penedo. Além da exposição, os estudantes tiveram a oportunidade de dialogar com avaliadores e convidados, recebendo feedbacks e incentivo à continuidade das pesquisas e projetos.

Com o tema “Inovar para transformar realidades”, o evento é uma realização da Prefeitura de Penedo, do Governo de Alagoas, através da Secti, do Sebrae Alagoas e da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação (Assespro AL).

Por Jônatas Medeiros – Assessoria Inova Penedo