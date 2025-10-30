Operação cumpre mandados e prende 28 pessoas em ação contra o crime organizado em AL

Na manhã da quinta-feira (30), 28 pessoas foram presas durante a Operação Cerco Fechado I, deflagrada pela Polícia Civil de Alagoas (PC/AL). 38 mandados de prisão e de busca e apreensão estão sendo cumpridos em vários municípios do Estado.

Todos foram encaminhados para a delegacia, onde vão passar pela audiência de custódia e à disposição da Justiça.

Conforme as informações da PC, a operação pretende reduzir ainda mais os índices de criminalidade nas cidades do interior de Alagoas, desarticulando grupos criminosos e tirando de circulação indivíduos envolvidos em atividades ilícitas.

A ação policial já cumpriu mandados relacionados a crimes de homicídios, furtos, roubos, tráfico de drogas, estupro, violência doméstica e crimes ambientais. Além disso, para garantir o cumprimento dos mandados, o efetivo utilizado foi composto por mais de 100 policiais civis.

A PC reforça que a população é aliada fundamental no enfrentamento ao crime e pode repassar informações de forma anônima e gratuita pelo Disque Denúncia 181, com a garantia total de sigilo.

Fonte: G1/AL