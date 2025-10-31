Serial Killer de Maceió é condenado em nova sentença a mais de 27 anos de prisão

31 de outubro de 2025
Reprodução/MPAL

Albino dos Santos Lima, considerado pela polícia como o maior serial killer de Maceió, foi condenado em seu quinto júri popular a mais de 27 anos de prisão nesta sexta-feira (31). A sentença, proferida no Fórum do Barro Duro, na capital alagoana, é pelo assassinato de Tâmara Vanessa da Silva, de 21 anos, e a tentativa de homicídio contra seu esposo, José Gustavo Carvalho, e a mãe de santo Leidjane.

O crime ocorreu em junho de 2024, no bairro da Ponta Grossa. O réu, que está preso desde setembro de 2024, costumava alegar falsamente que suas vítimas tinham envolvimento com a criminalidade para justificar seus atos.

O réu, conforme as investigações, costumava fazer fotos nos túmulos de suas vítimas, enterradas em cemitérios públicos de Maceió.

Com os crimes, Albino está entre os cinco maiores serial killers do Brasil. Ele responde por homicídios nas 7a, 8a e 9a Varas Criminais da Capital.

Fonte: G1/AL

