Serial Killer de Maceió é condenado em nova sentença a mais de 27 anos de prisão

Albino dos Santos Lima, considerado pela polícia como o maior serial killer de Maceió, foi condenado em seu quinto júri popular a mais de 27 anos de prisão nesta sexta-feira (31). A sentença, proferida no Fórum do Barro Duro, na capital alagoana, é pelo assassinato de Tâmara Vanessa da Silva, de 21 anos, e a tentativa de homicídio contra seu esposo, José Gustavo Carvalho, e a mãe de santo Leidjane.