Obras de recuperação e ampliação do aeroporto de Penedo avançam

O Aeroporto Freitas Melro está sendo preparado para ser um equipamento moderno para dar suporte ao desenvolvimento de Penedo e das regiões do Baixo São Francisco e Litoral Sul de Alagoas.

Com investimentos do Governo de Alagoas e a parceria da Prefeitura de Penedo, o trabalho avança rapidamente.

“Esta é mais uma obra importante do governo Paulo Dantas para o povo de Penedo e de Alagoas. A reconstrução do tradicional Aeroporto Freitas Melo segue a todo vapor, agora com sua pista de pouso alargada de 20 para 30 metros, mantendo o comprimento de 1.500 metros. Sem dúvida, este será um dos aeroportos mais modernos de Alagoas e também do Nordeste”, avalia o prefeito Ronaldo Lopes, agradecendo o apoio do governo estadual.

Ao lado da construção da ponte Penedo=Neópolis, as obras em processo simultâneo de evolução serão marcos históricos dessa nova fase de crescimento da economia local e regional.

“Agora estamos avançando bem, com a imprimação da pista, preparando para receber o asfaltamento final. Obrigado, governador Paulo Dantas”, declara Ronaldo Lopes em vídeo publicado nas suas redes sociais.

Acompanhando de perto os trabalhos, a engenheira civil e secretária municipal de Infraestrutura, Amanda Lima, explica o processo em curso no Aeroporto de Penedo.

“Após a execução da terraplanagem e da ampliação da largura da pista, com a limpeza e o cercamento do entorno da pista, foi iniciada a fase de imprimação. Essa etapa tem como objetivo preparar a superfície do subleito para a aplicação da camada asfáltica, garantindo melhor aderência entre o solo e o revestimento. Com isso, a pista passou a ter 30 metros de largura, possibilitando o recebimento de aeronaves de maior porte e contribuindo para o fortalecimento de diversos setores da economia de Penedo e região”, destaca Amanda Lima.

Por Secom PMP