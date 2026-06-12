Concurso da AL Previdência tem 50 vagas para analista com salário de R$ 8,5 mil; veja edital

Concurso da AL Previdência tem 50 vagas para analista com salário de R$ 8,5 mil; veja edital

A Alagoas Previdência (ALPREV) publicou o edital do concurso público para provimento de cargos efetivos e formação de cadastro de reserva para o cargo de analista previdenciário. O documento foi divulgado nesta sexta-feira (12) no Diário Oficial do Estado (confira o edital).

Ao todo, são ofertadas 50 vagas, sendo 20 para contratação imediata e 30 para cadastro de reserva. As oportunidades estão distribuídas entre as áreas Administrativa, Contábil, Financeira, Jurídica, Serviço Social e Tecnologia da Informação.

Podem participar do concurso profissionais com formação de nível superior e registro no respectivo conselho de classe, quando exigido. O salário inicial é de R$ 8.501,49 para uma jornada de 40 horas semanais.

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Cebraspe, entre os dias 22 de junho e 31 de julho. A aplicação das provas está prevista para 27 de setembro, em Maceió.

O concurso será organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e contará com três etapas: prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos.

Segundo o edital, os candidatos aprovados irão atuar na gestão previdenciária do Estado, contribuindo para a modernização dos serviços oferecidos aos segurados e beneficiários da Alagoas Previdência.

Fonte: G1/AL