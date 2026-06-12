Prefeitura de Penedo adquire com recursos próprios 30 câmaras científicas refrigeradas para fortalecer a conservação de vacinas

A Prefeitura de Penedo segue investindo na modernização da rede municipal de saúde e acaba de dar mais um importante passo para a segurança das vacinas armazenadas no município. Com recursos próprios, a Gestão Ronaldo Lopes adquiriu 30 novas câmaras científicas refrigeradas que serão instaladas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e na UPA. Além disso, o município também recebeu mais cinco equipamentos enviados pelo Ministério da Saúde.

Os equipamentos substituirão os antigos refrigeradores domésticos utilizados para a conservação das vacinas, garantindo maior segurança, controle e eficiência no armazenamento das vacinas. A iniciativa coloca Penedo em conformidade com as normas sanitárias vigentes e reforça o compromisso da gestão municipal com a qualidade da assistência prestada à população.

A substituição dos refrigeradores domésticos atende às recomendações técnicas do Ministério da Saúde, em conformidade com a Resolução RDC ANVISA nº 197/2017 e com o Manual da Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações (PNI). As normas estabelecem a utilização de equipamentos apropriados e regularizados para a conservação de imunobiológicos, vedando o uso de refrigeradores domésticos e frigobares para essa finalidade.

“Essa é uma conquista muito importante para a saúde de Penedo. As vacinas são insumos extremamente sensíveis e precisam ser armazenadas em condições rigorosas de temperatura para garantir sua eficácia e segurança. Com a aquisição dessas câmaras, estamos modernizando nossa Rede de Frio e oferecendo mais qualidade para o trabalho das equipes e mais segurança para a população que procura nossas unidades de saúde. É um investimento realizado com recursos próprios do município, demonstrando o compromisso da gestão do prefeito Ronaldo Lopes com uma saúde pública cada vez mais eficiente, estruturada e preparada para atender bem os penedenses”, declarou a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

Com a modernização da Rede de Frio municipal, Penedo amplia a capacidade de armazenamento seguro das vacinas, fortalece as ações de imunização e garante mais qualidade no atendimento oferecido à população. A chegada dos novos equipamentos reafirma o compromisso da Prefeitura de Penedo com uma saúde pública cada vez mais eficiente, moderna e preparada para cuidar da população em todas as etapas da atenção à saúde.

Por Assessoria SMS