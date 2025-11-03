Torcida Força Alvirrubra Penedense realiza sorteio de brindes da Rifa Online
Na última sexta-feira, 31, a torcida organizada Força Alvirrubra do Sport Club Penedense realizou o sorteio dos brindes da Rifa Online no Programa Grande Rio Esporte da Rádio Grande Rio FM (99,1).
Estiveram presentes no estúdio da Rádio para realização do sorteio os diretores da torcida: Adriano, Marcelo e Robson.
“Queremos agradecer a todos que participaram da Rifa e dizer que podem esperar que a torcida Força Alvirrubra Penedense irá fazer uma grande festa para apoiar o time ribeirinho na temporada 2026”, disse Robson.
Os ganhadores foram:
* 1º lugar – Aerton Reis
Prêmio: uma camisa oficial do Penedense e uma bola do campeonato Brasileiro série D
* 2º lugar – Airton Júlio ( Verinha )
Uma camisa oficial da Torcida Força Alvirrubra e um bucket
* 3º lugar – José Lucas Jordão
Um copo térmico personalizado,uma caixa de Heineken e um bucket
por Redação