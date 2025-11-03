Prefeitura de Penedo realiza entrega de óculos do Programa Sua Vida com Novo Olhar na sexta-feira, 07

A Prefeitura de Penedo e o Instituto de Gestão de Políticas Públicas e Sociais (IGPS) promovem mais uma entrega de óculos do Programa Sua Vida com Novo Olhar. A ação acontecerá na sexta-feira, 07 de novembro, no Cine Penedo, a partir das 9 horas, para os beneficiários que realizaram a consulta oftalmológica nos dias 27 e 28 de agosto.

O programa garante acesso à saúde visual e mais qualidade de vida para a população de baixa renda, ação executada por meio das secretarias municipais de Saúde, de Educação e de Assistência Social e Direitos Humanos.

E para receber os óculos, os beneficiários do Sua Vida com Novo Olhar devem apresentar documento oficial de identificação no ato da entrega.

O programa da Prefeitura de Penedo atende pessoas cuja renda per capita familiar não ultrapasse um salário mínimo, ou seja, quando a soma da renda de todos os membros da família, dividida pelo número de pessoas que vivem na mesma casa, resulta em até o valor de um salário mínimo por pessoa.

Essa medida busca garantir que o apoio chegue a quem mais precisa, promovendo inclusão social e melhoria na qualidade de vida dos beneficiários.

O Programa Sua Vida com Novo Olhar é mais uma iniciativa que reafirma o compromisso da Prefeitura de Penedo com o bem-estar e a inclusão social dos cidadãos.

Para saber como participar, a população pode procurar a Secretaria Municipal de Saúde ou acompanhar as redes oficiais da Prefeitura de Penedo.

Serviço: Entrega de óculos do Programa Sua Vida com Novo Olhar

Local: Cine Penedo

Data: Sexta-feira, 07 de novembro

Horário: 9 horas

por Gabriela Flores – jornalista SMS