Campeonato de Futebol Master 2025 será disputado por 14 times de Penedo

4 de novembro de 2025
A edição 2025 do Campeonato Municipal de Futebol Master já está definida. Representantes dos 14 times que irão participar da competição promovida pela Prefeitura de Penedo participaram da reunião arbitral na Secretaria Municipal de Esportes (SEMS).

 

As equipes da cidade e dos povoados foram divididas em quatro grupos, sendo dois com 04 times e dois com três equipes, sendo os jogos entre os times do mesmo grupo.

 

Para a segunda fase do Campeonato Municipal de Futebol Master avançam as duas melhores equipes de cada grupo, totalizando oito times que se enfrentarão no sistema de eliminatória simples, até a partida final da competição.

 

As equipes que irão disputar o título do Futebol Master 2025 em Penedo garantem premiação em dinheiro, troféu e medalhas, com troféu para o artilheiro e o melhor goleiro da competição organizada pela SEMS.

 

Todos os jogos do campeonato serão realizados no Campo do Vasco, localizado no bairro Santa Luzia, e rodada inicial prevista para o dia 16 de novembro.

 

Em 2024, o Ramalhão foi o campeão do Campeonato Municipal de Futebol Master 

 

Confira abaixo os grupos da edição 2025

 

GRUPO A

 

  • Dom Constantino
  • Cerquinha FC
  • EC União
  • Santa Izabel

GRUPO B

 

  • Amigos de Penedo
  • Resenha dos Boleiros
  • Ponte Preta
  • América FC

GRUPO C

 

  • Guarani da Coreia
  • Atlético de Madrid
  • Ramalhão

GRUPO D

 

  • Vasco da Santa Luzia
  • Brasiliense
  • Flamenguinho

 

 

 

Por Secom PMP com Divulgação Secretaria Municipal de Esportes

Foto destaque – Arquivo SEMS 

4 de novembro de 2025
