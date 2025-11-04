Campeonato de Futebol Master 2025 será disputado por 14 times de Penedo

A edição 2025 do Campeonato Municipal de Futebol Master já está definida. Representantes dos 14 times que irão participar da competição promovida pela Prefeitura de Penedo participaram da reunião arbitral na Secretaria Municipal de Esportes (SEMS).

As equipes da cidade e dos povoados foram divididas em quatro grupos, sendo dois com 04 times e dois com três equipes, sendo os jogos entre os times do mesmo grupo.

Para a segunda fase do Campeonato Municipal de Futebol Master avançam as duas melhores equipes de cada grupo, totalizando oito times que se enfrentarão no sistema de eliminatória simples, até a partida final da competição.

As equipes que irão disputar o título do Futebol Master 2025 em Penedo garantem premiação em dinheiro, troféu e medalhas, com troféu para o artilheiro e o melhor goleiro da competição organizada pela SEMS.

Todos os jogos do campeonato serão realizados no Campo do Vasco, localizado no bairro Santa Luzia, e rodada inicial prevista para o dia 16 de novembro.

Em 2024, o Ramalhão foi o campeão do Campeonato Municipal de Futebol Master

Confira abaixo os grupos da edição 2025

GRUPO A

Dom Constantino

Cerquinha FC

EC União

Santa Izabel



GRUPO B

Amigos de Penedo

Resenha dos Boleiros

Ponte Preta

América FC



GRUPO C

Guarani da Coreia

Atlético de Madrid

Ramalhão



GRUPO D

Vasco da Santa Luzia

Brasiliense

Flamenguinho

Por Secom PMP com Divulgação Secretaria Municipal de Esportes

Foto destaque – Arquivo SEMS