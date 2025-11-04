Campeonato de Futebol Master 2025 será disputado por 14 times de Penedo
A edição 2025 do Campeonato Municipal de Futebol Master já está definida. Representantes dos 14 times que irão participar da competição promovida pela Prefeitura de Penedo participaram da reunião arbitral na Secretaria Municipal de Esportes (SEMS).
As equipes da cidade e dos povoados foram divididas em quatro grupos, sendo dois com 04 times e dois com três equipes, sendo os jogos entre os times do mesmo grupo.
Para a segunda fase do Campeonato Municipal de Futebol Master avançam as duas melhores equipes de cada grupo, totalizando oito times que se enfrentarão no sistema de eliminatória simples, até a partida final da competição.
As equipes que irão disputar o título do Futebol Master 2025 em Penedo garantem premiação em dinheiro, troféu e medalhas, com troféu para o artilheiro e o melhor goleiro da competição organizada pela SEMS.
Todos os jogos do campeonato serão realizados no Campo do Vasco, localizado no bairro Santa Luzia, e rodada inicial prevista para o dia 16 de novembro.
Em 2024, o Ramalhão foi o campeão do Campeonato Municipal de Futebol Master
Confira abaixo os grupos da edição 2025
GRUPO A
- Dom Constantino
- Cerquinha FC
- EC União
- Santa Izabel
GRUPO B
- Amigos de Penedo
- Resenha dos Boleiros
- Ponte Preta
- América FC
GRUPO C
- Guarani da Coreia
- Atlético de Madrid
- Ramalhão
GRUPO D
- Vasco da Santa Luzia
- Brasiliense
- Flamenguinho
Por Secom PMP com Divulgação Secretaria Municipal de Esportes
Foto destaque – Arquivo SEMS