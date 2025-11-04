Turismo Inteligente: Penedo lança ‘Alô Turista!’, canal com Inteligência Artificial para visitantes

A Prefeitura de Penedo lançou oficialmente a versão beta de teste do ‘Alô Turista!’, o mais novo canal de atendimento voltado para turistas, visitantes e também para os moradores do município.

A plataforma, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), utiliza um agente de Inteligência Artificial (IA) para oferecer informações sobre passeios, serviços e estrutura turística da cidade, funcionando de forma integrada com atendimento humano.

Com funcionamento 24 horas por dia através do WhatsApp oficial (82) 99375-7676, o agente de IA está preparado para responder dúvidas sobre pontos turísticos, eventos e serviços, além de orientar sobre a localização de atrativos e equipamentos públicos.

O visitante também poderá optar por falar diretamente com um atendente humano, durante o expediente do Centro de Atendimento ao Turista (CAT), de segunda a sexta, das 7h30 às 17h, e aos finais de semana e feriados, das 7h30 às 14h.

“Essa é mais uma grande novidade da nossa gestão para facilitar e melhorar a experiência dos turistas que chegam em Penedo. Estamos avançando cada vez mais no turismo e tornando nossa cidade mais conhecida em todo Brasil”, disse Ronaldo Lopes, prefeito de Penedo.

O grande diferencial do ‘Alô Turista!’ está na linguagem humanizada do agente virtual, que permite uma interação mais próxima e natural, sem a sensação de estar conversando com um robô.

A ferramenta está disponível em português, inglês, espanhol e em outros idiomas, podendo também responder por mensagens de voz, o que facilita o acesso de pessoas de diferentes perfis.

“Penedo marca um passo pioneiro em Alagoas, sendo o primeiro município do estado a oferecer um serviço desse tipo. Essa iniciativa aproxima tecnologia e acolhimento, reforçando o compromisso da gestão em modernizar o atendimento e valorizar a experiência de quem visita ou vive em nossa cidade”, afirmou Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa.

Além de atender aos visitantes, o ‘Alô Turista!’ também foi pensado para servir à população penedense, como empreendedores do setor e moradores interessados em conhecer melhor os serviços e atrações da cidade.

Para ter acesso é muito simples: basta iniciar uma conversa no número oficial, se identificar e começar o atendimento.

O número do ‘Alô Turista!’ também será divulgado nas redes sociais da Prefeitura de Penedo, em um QR Code disponível no tablet do CAT e em diversos pontos turísticos da cidade.

Todo o conteúdo utilizado pela IA foi desenvolvido com base em um banco de dados elaborado pela equipe técnica da SETUREC, garantindo respostas seguras, completas e atualizadas.

“O ‘Alô Turista!’ representa um novo passo na forma de acolher visitantes. Unindo tecnologia e sensibilidade, o projeto garante que, mesmo com o uso da inteligência artificial, o atendimento seja humanizado e acolhedor. A assistente é capaz de entender e responder por áudio, tornando o serviço acessível para todos, além de se comunicar em diferentes idiomas, o que amplia o alcance e fortalece a experiência de quem visita o nosso destino”, explica Dinho Alves, líder do grupo consultivo de voluntários que colaborou para seu desenvolvimento.

Com o lançamento da versão beta de teste, a Prefeitura de Penedo reforça seu compromisso com a inovação, hospitalidade e o fortalecimento do turismo local, oferecendo mais um canal de comunicação eficiente e acessível para quem visita ou vive na cidade histórica, se consolidando como um Destino Turístico Inteligente.

