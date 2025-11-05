Aos 37 anos, Didira volta a Alagoas para defender o Penedense

5 de novembro de 2025
0 46
ASCOM Penedense

Ídolo de ASA e CSA, meia Didira voltou ao futebol alagoano. Nesta terça-feira, ele foi anunciado oficialmente pela diretoria do Penedense e, aos 37 anos, vai ser um dos mais experientes do elenco alvirrubro.

 

Nesta temporada, Didira defendeu três times. Começou o ano no Porto Vitória-ES e depois fechou com o Central, disputando seis partidas. Na sequência, jogou pela Segunda Divisão do Pernambucano pelo Ypiranga-PE.

Por lá, o meia disputou sete jogos, sendo o último no dia 18 de outubro, contra o Vitória das Tabocas. Didira, nesse confronto, atuou por 90 minutos na derrota do seu time por 2 a 1.

 

A última vez que o meia jogou em Alagoas foi no ano passado, quando Didira fez dez jogos pelo Igaci e marcou um gol.

 

Pacote

 

Além de Didira, o Penedense anunciou nesta terça o lateral-esquerdo Johnson, o zagueiro Guilherme, o meia Edinho, os atacantes Riquelme Mendes e Igor Badio, os volantes Guilherme Ivo e Dinda e o goleiro Alexandre Silva. O técnico é Alyson Dantas, que chegou em setembro e fica para 2026.

 

 

 

 

Fonte: GE/AL

 

5 de novembro de 2025
0 46

