Prefeitura de Penedo alinha planejamento para os festejos de Bom Jesus dos Navegantes 2026

Os preparativos para o maior evento público da região do Baixo São Francisco, os tradicionais festejos ao Glorioso Bom Jesus dos Navegantes em Penedo, estão sendo alinhados pelo governo Inovação e Crescimento.

Todos os setores da Prefeitura de Penedo participaram nesta quarta-feira, 05, de reunião coordenada pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ), agenda de trabalho realizada no auditório da Casa de Aposentadoria.

A orientação é para que todos os órgãos antecipem as respectivas demandas aos trabalhos que antecedem e também os que serão executados durante o Bom Jesus dos Navegantes.

A tradicional celebração religiosa do Baixo São Francisco tem seu ponto alto no segundo domingo do mês de janeiro, quando Penedo realiza missas campais e a maior procissão fluvial em homenagem ao santo padroeiro dos ribeirinhos.

Antes das celebrações que acontecerão no dia 11 de janeiro de 2026, a programação religiosa é iniciada com uma semana de antecedência, pela Diocese de Penedo, com apoio da administração municipal.

Em relação às atrações artísticas do Bom Jesus 2026, o prefeito Ronaldo Lopes irá anunciar em data a ser divulgada. Além disso, a Prefeitura de Penedo informará, em breve, sobre a ocupação de espaços para ambulantes e comércio eventual, dentre outras medidas.

Por Secom PMP