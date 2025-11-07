Circuito Penedo de Cinema 2025 começa na próxima segunda-feira, 10

Um dos eventos mais charmosos do audiovisual brasileiro acontece em Penedo na próxima semana, com uma vasta programação cultural da 15ª edição do Circuito Penedo de Cinema.

Durante sete dias, 68 filmes serão exibidos nos quatro festivais da programaçã totalmente aberta ao público. Este ano, o circuito apresenta o 18º Festival do Cinema Brasileiro, o 15º Festival de Cinema Universitário de Alagoas, o 12º Festival Velho Chico de Cinema Ambiental e a 15ª Mostra de Cinema Infantil.

As exibições de curtas metragens, filmes e documentários acontecerão no Cine Penedo, o Centro de Convenções Zeca Peixoto e na Praça Marechal Deodoro, em frente à Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, onde o cinema se encontra com a música, a feira criativa e a cultura popular.

Além da extensa programação nas telas, o Circuito é também um espaço de formação, debate e vivência coletiva. Ao longo da semana, serão realizadas oficinas, rodas de conversa, encontros de festivais e apresentações culturais, reunindo artistas, realizadores, estudantes e moradores em uma experiência que combina arte, educação e identidade.

O coordenador geral do Circuito Penedo de Cinema, Sérgio Onofre, destacou a importância do festival para o setor audiovisual e para a cidade, que retoma uma sequência de festivais e eventos. “A 15ª edição é um momento de celebração de toda essa caminhada, de um evento já consolidado e uma referência para Alagoas e o cinema nacional. Esperamos que o público possa usufruir o máximo possível de toda a rica programação que vamos disponibilizar de forma gratuita”, disse.

Sobre o Circuito

O Circuito Penedo de Cinema é promovido pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal), pelo Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa (Secult-AL); e pelo Instituto de Estudos Culturais, Políticos e Sociais do Homem Contemporâneo (IECPS). Conta ainda com o patrocínio da Prefeitura de Penedo, do Sebrae e do IMA, apoiado por empresas como Mistika, DOT, Cardume, Super Connect e Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

Confira a programação completa da 15ª edição do Circuito Penedo de Cinema clicando aqui e acompanhe o evento pelas redes sociais @circuitopenedo .

Por Divulgação com edição Secom PMP