TRE/AL alerta para prazo final do cadastro eleitoral para Eleições 2026

TRE/AL alerta para prazo final do cadastro eleitoral para Eleições 2026

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) está em contagem regressiva e alerta os eleitores: faltam apenas seis meses para o fechamento do cadastro eleitoral para as Eleições 2026. O prazo final para diversas regularizações termina em 6 de maio de 2026.

O encerramento do cadastro é uma data limite para quem precisa solicitar a primeira via do título de eleitor, fazer a transferência de domicílio eleitoral, atualizar dados cadastrais ou realizar o cadastramento biométrico.

A data final (6 de maio) corresponde a 150 dias antes do primeiro turno do pleito, marcado para 4 de outubro de 2026. O prazo é estabelecido pela Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) e é essencial para que a Justiça Eleitoral organize a logística da votação, defina as seções e produza todos os materiais necessários.

Como e onde regularizar

Os serviços eleitorais podem ser feitos de duas maneiras em Alagoas:

Online: Pelo Autoatendimento ao Eleitor no portal oficial do TRE/AL (www.tre-al.jus.br).

Presencial: Nos cartórios eleitorais, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.

Em Maceió, o atendimento presencial também está disponível nas Centrais Já! do Maceió Shopping e do Benedito Bentes, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Para qualquer serviço (emissão, transferência ou atualização), é obrigatório apresentar a seguinte documentação:

Documento oficial de identidade com foto.

Comprovante de residência recente (emitido há, no mínimo, 3 meses e, no máximo, 1 ano).

Comprovante de quitação do serviço militar (obrigatório para homens que completam 19 anos no ano de solicitação).

Comprovante de pagamento de débito com a Justiça Eleitoral (se houver).

Fonte: G1/AL