Atrações do Projeto Seis e Meia lotam Theatro Sete de Setembro

Quem foi ao Theatro Sete de Setembro na noite deste domingo, 09, foi presenteado com um dos melhores shows realizados em Penedo. Em sua estreia em Penedo, Biafra cantou e interagiu com o público.

A atração nacional do Projeto Seis e Meia apresentou um repertório de sucessos, começando com as músicas que o colocam entre os ícones dos anos 1980, adicionando temas de novelas de outros artistas.

Sem playback e acompanhado por músicos de alto nível, Biafra também interpretou canções de Wando, José Augusto, Fagner, Markinhos Moura, Lulu Santos, Guilherme Arantes e dividiu o palco com a cantora Llari.

A dupla encantou a platéia com a versão de Meu Bem Querer, música de Djavan, com Biafra destacando o novo talento artístico alagoano.

A artista que abriu a programação apresentou seu trabalho autoral e interpretou canções de Gilberto Gil, Margareth Menezes e Zé Ramalho, tudo ao som do reggae, gênero que marca a nova fase de sua carreira.

Unir novidades com artistas consagrados é uma das missões do Projeto Seis e Meia. São 30 anos percorrendo palcos, levando música popular brasileira, democratizando o acesso à arte.

“Com maior orgulho eu estou participando do Projeto Seis e Meia, que leva os artistas para várias partes do país e isso é muito importante porque a gente vai fazendo amigos, vai fazendo um novo público e para nós, artistas, isso é fundamental e nós vamos seguir em frente, levando música para todo mundo”, declarou Biafra antes de sua apresentação no Theatro Sete de Setembro.

Em dezembro, Alagoas recebe novas atrações da iniciativa que acontece no estado por meio da empresa Sue Chamusca Arte e Assessoria, correalização do Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa. Em Penedo, o projeto é viabilizado pela Prefeitura de Penedo, por meio das secretarias municipais de Cultura, Lazer e Juventude e Turismo e Economia Criativa.

Por Secom PMP