CRB só empata com o Operário-PR e não tem mais chance de acesso à Série A

O CRB não tem mais chance de acesso à Série A em 2025. Na noite deste domingo (9), o Galo só empatou com o Operário-PR, em 2 a 2, no Estádio Rei Pelé. Com o resultado, o Galo chegou aos 53 pontos, continua na oitava colocação e vai cumprir tabela no Brasileiro, podendo chegar, no máximo, aos 59 pontos. O Fantasma, agora com 44, ocupa o 13º lugar e está mais perto de se livrar do rebaixamento.

Os gols da partida válida pela 36ª rodada foram marcados por Danielzinho e Thiaguinho, para os regatianos, e André Dantas e Índio em favor do Fantasma.

O CRB volta a campo no próximo sábado (15), novamente no Rei Pelé, quando recebe o Vila Nova, às 16h30. No mesmo dia e horário, a equipe do Operário enfrenta o Atlético-GO, fora de casa, no Estádio Augusto Accioly.

Fonte: Gazetaweb