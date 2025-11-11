Circuito Penedo de Cinema tem noite de festa em sua abertura oficial

Uma noite para celebrar o maior festival audiovisual de Alagoas e um dos mais importantes do Nordeste. São 15 anos de muita luta e conquistas ao longo de uma trajetória que começou de forma tímida, em 2011, com o Festival de Cinema Universitário, mas que trazia uma proposta ousada.

Desde então, o Circuito Penedo de Cinema evoluiu e consolidou-se no cenário nacional, celebrando em 2025 15 anos, com cerimônia de abertura realizada nesta segunda-feira, 10, repleta de surpresas. Logo na entrada do Cine Penedo, foi instalada uma escultura de 2,5 metros, réplica do Troféu Canoa de Tolda assinada pelo artista Fred Correa.

Durante a solenidade, autoridades destacaram a importância do evento para Penedo e para o cenário do audiovisual nacional. E, para fechar a noite, foi exibido o premiado longa-metragem Papagaios, vencedor de quatro estatuetas no Festival de Gramado de 2025, incluindo a de Melhor Ator para Gero Camilo, que participou da exibição ao lado do diretor Douglas Soares.

Representando o reitor da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), Josealdo Tonholo, o coordenador-geral da Unidade Penedo, Prof. Dr. Jairo Lizandro Schmitt, deu boas-vindas aos presentes e destacou o Circuito como um espaço de democratização e socialização do cinema brasileiro.

“É uma honra sediar o Circuito neste espaço que estamos ocupando dentro da unidade educacional do nosso município. Entendo que o Circuito, além de ser um momento importante de socialização e democratização do cinema brasileiro, também representa um espaço formativo, de discussão e de debate sobre o audiovisual nacional. Que, num futuro próximo, possamos gerar um sexto curso de graduação em nossa unidade, que se prepara para se tornar um campus. Quero agradecer aos realizadores, apoiadores, patrocinadores e especialmente ao professor Sérgio Onofre, coordenador deste evento. Que esta edição seja tão bem-sucedida quanto as anteriores”, destacou.

Ao longo dessas 15 edições, Penedo viu ressurgirem seus dois cinemas de rua, por décadas fechados. O Cine Penedo voltou a exibir o melhor da produção cinematográfica nacional e internacional, e o Cine São Francisco transformou-se no Centro de Convenções e Eventos Zeca Peixoto, com uso eventual para projeção de filmes. Em 2023, o município foi reconhecido pela UNESCO com Cidade Criativa na Linguagem do Audiovisual.

À frente do Circuito desde a primeira edição, o professor da Ufal Sérgio Onofre expressou sua alegria com o simbolismo da data.

“São quinze anos com muito a comemorar, desafios superados e sonhos ainda a realizar. É tradição reafirmarmos a importância do apoio institucional, dos parceiros e, em especial, o apoio incondicional e constante da Prefeitura. Nossa universidade se estabeleceu em Penedo com o propósito de integrar-se à comunidade local e contribuir para o desenvolvimento regional, promovendo o acesso à cultura, ao lazer e ao entretenimento. Expressamos nossa profunda gratidão a todos os envolvidos”, disse o coordenador geral do evento.

O Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa (Secult-AL), também é realizador do Circuito Penedo de Cinema. Representando o governo, o secretário executivo de Saúde de Alagoas, Guilherme Lopes, destacou.

“O Circuito Penedo de Cinema está sendo aberto hoje e o sentimento é de orgulho. Ver nossa Penedo voltar a ser berço do cinema, da arte e da cultura nos dá muita alegria, porque esta cidade está retomando o patamar que jamais deveria ter perdido. Viva Penedo, viva a cultura, viva a arte e viva o nosso cinema!”, comemorou Guilherme.

A Prefeitura de Penedo é uma grande parceira do Circuito desde as primeiras edições do festival. Entre outras ações de destaque, o município está entre as 350 cidades do mundo reconhecidas pela UNESCO e, ao lado de Santos, é Cidade Criativa no Audiovisual, fato importante lembrado pelo prefeito Ronaldo Lopes.

“São 15 edições deste evento tão importante que acontece em Penedo, um evento relevante para Alagoas, para o Nordeste e para o Brasil. Penedo tem em sua história uma forte ligação com o cinema, desde quando sediou as primeiras edições do Festival Nacional de Cinema. Ao longo dessa trajetória, também receberam destaque produções gravadas aqui, como Deus é Brasileiro, de Cacá Diegues, entre tantas outras obras de cineastas importantes. Tudo isso contribuiu para que Penedo pudesse pleitear e conquistar, o título de Cidade Criativa Mundial da UNESCO. Isso é motivo de orgulho para todos nós, penedenses, e também para Alagoas”, enfatizou o gestor sobre o selo que apenas duas cidades no Brasil possuem.

A secretária municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ), Teresa Machado, lembrou dos desafios enfrentados para que o Circuito se tornasse o grande evento que é hoje e contribuísse para a transformação da cidade.

“Mais uma vez estamos aqui no Circuito, na abertura. Tenho acompanhado as batalhas de Sérgio e a sua garra em abraçar, com tanto carinho, esse evento que transforma a cidade. Tanta gente de fora vindo para o nosso evento, reverberando isso para o Brasil e o mundo de maneira muito positiva. E Penedo é isso, uma cidade com história, com tradição em festivais. Penedo que abre salas de cinema, que abre centro de convenções, que movimenta o seu teatro, e que, aos finais de semana, promove cultura. A cidade respira arte e cultura de domingo a domingo. E, para isso, contamos cada vez mais com grandes parceiros durante todo o ano. Meu muito obrigado a todos que contribuem com o nosso sucesso”, encerrou.

Na solenidade de abertura também estiveram a gerente adjunta do Sebrae Penedo, Pauline Reis, e a presidenta do Fórum dos Festivais, Josiana Osório.

Sobre o Circuito

A 15ª edição do Circuito Penedo de Cinema acontece entre os dias 10 e 16 de novembro. O evento é promovido pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal), pelo Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa (Secult-AL), e pelo Instituto de Estudos Culturais, Políticos e Sociais do Homem Contemporâneo (IECPS). Conta ainda com o patrocínio da Prefeitura de Penedo, do Sebrae e do IMA. E apoio da Mistika, DOT, Cardume, Super Connect e da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

Acompanhe o Circuito também pelas redes sociais. Estamos no Instagram e no Facebook: @circuitopenedo.

Por Assessoria Circuito Penedo de Cinema com edição Secom PMP