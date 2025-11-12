Estudo mercadológico da Seturec aponta novos setores que fortalecem a economia de Penedo

Quatro setores despontam no cenário da nova fase de desenvolvimento de Penedo, ascensão comprovada no estudo “Penedo: Tecido Empresarial em Transformação”, trabalho da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (Seturec) apresentado nesta terça-feira, 11, na Casa do Empreendedor.

Com apoio da Prefeitura de Penedo e de instituições do porte da Ufal e do Sebrae, a economia da cidade polo do Baixo São Francisco avança especialmente em quatro eixos estratégicos: turismo cultural, economia criativa, economia circular e agricultura familiar.

A pesquisa feita pela Mestre Karlinne Cordeiro, Diretora de Economia Criativa da Seturec, analisa dados e oportunidades sobre a economia penedense, com base em informações do Sebrae e da Junta Comercial, assim como da Casa do Empreendedor, setor vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (Sedecin).

Além da autora, a exposição do estudo “Penedo: Tecido Empresarial em Transformação” reuniu os secretários municipais Jair Galvão (Seturec) e José Marinho Júnior (Sedecin), a analista do Sebrae Penedo, Sidartha Reis; estudantes do curso de Turismo da Ufal, a gerente da Casa do Empreendedor, Leiliane Lyra, e Ana Beatriz, da Associação de Jovens Empreendedores Penedenses (AJEP).

De acordo com Karlinne Cordeiro, compreender o mercado local é essencial para planejar o futuro do município. “Para impulsionar o desenvolvimento econômico e cultural de Penedo, é fundamental entender as dinâmicas do mercado local e as características do seu tecido empresarial. O estudo mercadológico é uma ferramenta essencial para identificar oportunidades e desafios, permitindo que estratégias eficazes sejam implementadas para fomentar o crescimento sustentável”, destacou a diretora e Mestre em Turismo.

Entre os pontos levantados estão a importância dos pequenos negócios (MEIs, Micro e Pequenas Empresas), o potencial do patrimônio histórico e dos eventos tradicionais na área que se expande para o turismo de negócios, o crescimento do setor audiovisual, as práticas de sustentabilidade e as oportunidades de agregação de valor na agricultura familiar.

O panorama positivo é resultado do cruzamento de dados que fundamenta o estudo mercadológico e de mapeamento do ‘tecido empresarial’ do município, ação estratégica do projeto Destino Turístico Inteligente (DTI), uma iniciativa do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), juntamente ao Sebrae Nacional.

O Projeto DTI selecionou doze cidades por meio do edital Projeto Turismo Futuro Brasil, sendo que apenas três do Nordeste brasileiro foram aprovadas: Recife-PE, São Luís-MA e Penedo como única não-capital no seleto grupo de destinos turísticos.

De acordo com o secretário de Turismo e Economia Criativa, Jair Galvão, o estudo reforça a importância da continuidade das ações geradas pelo Projeto Destino Turístico Inteligente.

“Nosso papel, enquanto grupo, é não deixar isso se perder e continuar discutindo as ideias para avançar na realização. As propostas são boas, precisamos que elas sejam viabilizadas, e com esse estudo, cumprimos uma das últimas etapas do projeto DTI, mas os compromissos continuam perante à UNESCO”, afirmou, referindo-se à outra conquista recente de Penedo.

O trabalho liderado pelo prefeito Ronaldo Lopes levou a Cidade dos Sobrados ao restrito grupo de municípios brasileiros avaliados e aprovados em rigoroso edital da UNESCO para a rede mundial de Cidades Criativas. No Brasil, apenas Penedo e Santos-SP têm o selo do órgão das Nações Unidas na categoria Cinema.

“Vamos somar, nos unir e fazer o nosso dever de casa para contribuir e colocar tudo em prática. Juntando uma instituição com a outra, vamos conseguir avançar cada vez mais e ampliar essas perspectivas extremamente positivas para Penedo”, disse José Marinho Júnior, secretário da SEDECIN, ao destacar a importância da integração entre as instituições e do comprometimento coletivo.

Para a analista do Sebrae Penedo, Sidartha Reis, o estudo mercadológico e o mapeamento do tecido empresarial de Penedo são etapas estratégicas dentro do Plano de Ação do Destino Turístico Inteligente.

“Com esse levantamento, é possível compreender melhor as potencialidades e os desafios do território, orientando decisões e fortalecendo o ecossistema local de negócios. O objetivo do Sebrae é transformar dados em oportunidades sustentáveis e colaborativas, conectando o turismo, o comércio e a economia criativa para impulsionar o desenvolvimento de Penedo”, concluiu.

Por Secom PMP e Assessorias Seturec e Sedecin