Mãe com gravidez de risco supera medo e elogia atendimento do SUS em parto na Santa Casa de Penedo

13 de novembro de 2025
Myrelli Barbosa – social midia SMS

O nascimento de um bebê costuma ser um dos momentos mais marcantes na vida de uma família. Para Alline Mendes, esse momento veio acompanhado de um misto de ansiedade e receio. 

 

Classificada com gravidez de risco, ela chegou na maternidade da Santa Casa de Misericórdia de Penedo temerosa, medo gerado por falsas notícias sobre a qualidade dos atendimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no complexo que atende a população ribeirinha. 

 

O que a gestante assistida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), no acompanhamento pré-natal e no Programa Cegonha Penedense, encontrou na Santa Casa foi exatamente o oposto do que se tenta propagar para a população.

O parto normal do pequeno Lucas, realizado totalmente pelo SUS, ocorreu nesta quarta-feira, 12, sem nenhuma intercorrência. Segundo a equipe médica, mãe e bebê passam bem e Alline fez questão de agradecer aos profissionais de saúde que a acompanharam durante o trabalho de parto, destacando a dedicação e a humanização do atendimento.

 

Pré-natal

 

“Fiz o pré-natal no posto de saúde com a Dra Edna e a enfermeira Andreza. Eu sou ‘de risco’ desde a primeira gestação, quando descobri que tenho pressão alta. E a gente ouvia notícias ruins, o povo falando, então ficamos com mais medo. Quando eu cheguei aqui, do médico às enfermeiras, fui muito bem atendida. Não fiz particular, foi tudo pelo SUS e não tenho do que reclamar”, relatou Alline, emocionada poucas horas após o parto.

 

A direção da Santa Casa de Misericórdia reforçou que o hospital tem melhor estrutura e técnicas comparados ao antigo prédio. Além disso, a parceria com a Prefeitura de Penedo segue firme para ampliar a oferta de serviços à população, promovendo melhorias contínuas na maternidade, buscando garantir mais acesso, qualidade e humanização no atendimento aos penedenses.

“Quanto participei do Cegonha Penedense, onde tirei dúvidas das gestantes, uma delas estava com preocupação sobre as notícias que foram aparecendo e era a Alline. Quando fiquei sabendo que ela teve a criança, chamei a secretária Waninna para juntos virmos conversar com ela para dar uma satisfação à sociedade do trabalho que está sendo feito aqui. Estamos muito felizes com a experiência dela”, declarou o Diretor Administrativo da Santa Casa, Samir Ferrari.

 

Compromisso

 

“O caso da Alline mostra que o trabalho sério e comprometido da gestão municipal está fazendo diferença na vida das pessoas. A Prefeitura de Penedo tem priorizado a saúde pública, garantido que o atendimento pelo SUS seja digno, eficiente e humano”, destacou a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

 

Aliviada e grata, Alline Mendes faz questão de compartilhar sua experiência para combater as notícias falsas que circulam nas redes sociais. “Quero parabenizar a equipe incrível que me acalmou e esteve presente da hora que cheguei até a hora que ganhei meu filho. Cheguei morrendo de medo, mas foi tudo ao contrário do que estava imaginando e do que uns estão falando por aí”, disse ela.

Histórias como a de Alline provam que a gestão do prefeito Ronaldo Lopes e do vice Valdinho Monteiro desenvolve um trabalho que é referência positiva em atendimento público humanizado, mostrando ainda que informação correta e gestão responsável caminham juntas para garantir qualidade de vida à população penedense.

 

 

 

Por Gabriela Flores – jornalista SMS

 

13 de novembro de 2025
