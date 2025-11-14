Prefeito Ronaldo Lopes transmite cargo a Valdinho Monteiro e anuncia pacote de obras para Penedo

14 de novembro de 2025
Deywesson Duarte/SECOM

A sede da Prefeitura de Penedo recebeu nesta sexta-feira, 14, a cerimônia de transmissão temporária do cargo do prefeito Ronaldo Lopes para o vice-prefeito Valdinho Monteiro, evento que reuniu vereadores, secretários e diversas autoridades municipais.

 

A solenidade foi conduzida pelo chefe de gabinete Pedro Soares, que apresentou os atos administrativos assinados antes da saída do prefeito.

Entre as ações anunciadas estão a ordem de serviço para a construção da nova Escola Municipal de Educação Integral, com treze salas, no Loteamento Ouro Verde, bairro Santa Luzia. A obra será executada pela empresa Aliança Construções Ltda, conforme o Contrato PMP nº 05/2025 e o Termo de Contrato nº 18/2025.

Também foram formalizados o Termo de Contrato PMP nº 21/2025 com a MCZ Construções e Incorporações Ltda para pavimentação em paralelepípedos no conjunto Francolino Reis e no Loteamento Ramiro Dias, e o Termo de Contrato PMP nº 22/2025 com a Construtora Fernandes Ltda para pavimentação e drenagem nos povoados Ilha das Canas, Marituba de Cima e Ponta Mofina.

Outra ação confirmada foi o contrato para implantação do Espaço Esportivo Comunitário no Loteamento Marisa Letícia, registrado no Termo de Contrato nº 19/2025, ampliando as opções de esporte e lazer na região.

Após a apresentação das obras, foi lido o decreto que transfere o exercício do cargo para Valdinho Monteiro entre 14 de novembro e 5 de dezembro de 2025, ou até o retorno antecipado do prefeito.

Em sua fala, Ronaldo Lopes agradeceu aos vereadores, ao presidente da Câmara Municipal de Penedo, Messias Lima, e aos secretários, destacando que pode se ausentar pela primeira vez, com tranquilidade, porque confia plenamente na capacidade do vice-prefeito de manter o ritmo da gestão.

Deywesson Duarte/SECOM

Ronaldo Lopes ressaltou que trabalhou anos sem férias, dedicando-se às viagens institucionais e a busca de investimentos para Penedo, afirmando que a melhor resposta às tentativas de desinformação é o trabalho concreto.

 

Ele citou também melhorias na maternidade, investimentos na educação, pavimentação de ruas e programas sociais como exemplos da atuação contínua em benefício da população.

Deywesson Duarte/SECOM

Ao assumir o cargo, Valdinho Monteiro agradeceu a confiança do prefeito e reforçou o alinhamento com os secretários e vereadores. Ele destacou que a gestão elevou as expectativas da população, tanto na cidade quanto na zona rural, onde os moradores passaram a solicitar obras estruturantes pela credibilidade do governo.

 

Valdinho afirmou ainda estar preparado para conduzir o município no período, garantindo continuidade, responsabilidade e atenção às demandas de Penedo.

A cerimônia foi encerrada com aplausos e com a mensagem de Ronaldo Lopes, que afirmou retornar com energias renovadas para seguir conduzindo, ao lado de Valdinho e de toda a equipe, o ciclo de desenvolvimento que marca a atual gestão municipal penedense.

  

 

Fonte: SECOM/PMP

 

14 de novembro de 2025
