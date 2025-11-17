Circuito Penedo de Cinema: Feira de Empreendedores Culturais gera vendas e network

A Praça Marechal Deodoro foi palco da Feira de Empreendedores Culturais da 15ª edição do Circuito Penedo de Cinema (CPC). E quem expôs e comercializou seu trabalho encerrou a semana com lucro, novos contatos e mais perspectivas de vendas.

Foi assim para a professora e artista plástica Alana Rodrigues. “Eu conheci mais pessoas dentro desse meio cultural, do artesanato e tudo mais, isso é muito bom. Acabei trocando contato com e isso foi ótimo. Aqui a gente teve mais acesso à network do que lá embaixo”, comentou a expositora, comparando com a edição 2024 do CPC.

No ano passado, a Feira de Empreendedores Culturais foi realizada na Praça 12 de Abril, quando Alana participou pela primeira vez. “Eu achei que o espaço ficou melhor aqui, mais bem distribuído”, avalia a artista que reside em Penedo há quatro anos, reforçando a importância de ampliar a rede de contatos e que também fez vendas on-line.

“Conseguir expandir, levar o seu trabalho para outras pessoas que não conheciam, inclusive daqui da cidade, é muito importante, vale muito a pena. Então, independente da negociação, é válido esse tipo de trabalho, de participar de eventos como este”, comentou Alana Rodrigues.

Ao lado dela estava Allê, o Santo, um ‘arteiro escrevedor que canta”, como Alenilton Santos Silva se define em sua rede social. Artista atuante, com trabalhos contemplados em editais e super-produtivo em diferentes áreas, inclusive no audiovisual, Allê levou seu Guarda-Sóis para a feira.

“O Guarda-Sóis é um livro lançado no final de 2024 e traz uma coleção de tragédias que retrata algumas decadências humanas, temas muito sensíveis como homofobia, ausência paterna, masculinidades e como isso molda e afeta o processo de criação e desenvolvimento de um homem, de um menino que é homem, que vai se tornar homem”, descreve o autor da obra incentivada pela Lei Paulo Gustavo em nível estadual, “primeiro experimento da Chico Piá, selo literário que eu estou criando”, acrescenta sobre o empreendimento que visa publicar autores penedenses e ribeirinhos.

E as vendas foram boas, pergunta o repórter? “Eu trouxe 20 exemplares e vendi 15, estava até comentando que o Circuito traz a possibilidade de literatura dentro da feira. Pra mim, isso é inédito, porque o cordel tem esse lugar na feira, né? Já a literatura, o romance, ainda não estava nesse lugar, e me surpreendeu muito”, revela o artista que também fez show no CPC 2025, sua terceira apresentação nos palcos da programação musical do evento que é totalmente aberto ao público.

Quem apostou na gastronomia também teve clientela durante a semana que marcou os 15 anos do Circuito Penedo de Cinema. Entre as sessões dos filmes no Cine Penedo, realizadas à tarde e à noite, o público consumia nas barracas.

Entre ‘veteranos’ empresários do ramo, já consolidados com as delícias que preparam e público fiel, estavam os universitários Elen Vivian e Eric Tenório. Estreante nesse tipo de evento, o jovem casal da Doce Encanto vendeu bolos, bombons, brigadeiros e café expresso e cappuccino, além de água e refrigerante.

“Eu acho que até superou nossas expectativas. O café, o bolo e os doces saíram bem, vendeu bastante”, fato comprovado no momento da entrevista, realizada na noite deste domingo, 16, quando não havia mais fatias do ‘carro-chefe’ do empreendimento, só alguns doces, café, água e refrigerante.

A fonte de renda extra foi descoberta quando Elen precisou e decidiu levar, para vender na universidade, o bolo que prepara em casa, ideia bem sucedida que tornou-se um pequeno empreendimento da aluna concluinte do curso de Engenharia de Pesca da Ufal.

Com mais experiência no ramo, o empresário Flávio Cruz levou seu chopp artesanal para a feira do Circuito Penedo de Cinema, 120 litros ao todo. No domingo, restava pouco da bebida. “Está sendo melhor do que eu esperava”, disse enquanto atendia um público diferenciado, com recursos que circulam na cidade, além da rede hoteleira, bares e restaurantes, todos bem movimentados durante o CPC 2025.

Até um momento de relax teve fila de espera na Feira de Empreendedores Culturais, dado o interesse no serviço especializado do Projeto Bem Viver.

“O nosso trabalho é com a reflexologia podal, uma técnica chinesa que consiste em pegar pontos específicos dos pés para tratar a pessoa como um todo, trazendo equilíbrio emocional, físico, não é uma massagem, é uma reflexologia. Porque vai pegar em pontos reflexos dos pés, que correspondem a órgãos específicos do corpo”, explica Suilly Gomes, que também trabalha com vendas de produtos naturais.

A primeira experiência de trabalho no Circuito Penedo de Cinema é mais um avanço no empreendimento que esteve, em outras iniciativas, com demonstração da técnica que tornou-se conhecida na cidade e agora gera retorno financeiro em eventos como a Feira de Empreendedores Culturais.

“Quando a gente recebe esse tipo de retorno da nossa população, das pessoas que moram em Penedo e estão conseguindo uma renda extra durante eventos apoiados por nossa administração, como é o Circuito Penedo de Cinema, nós temos a certeza que o trabalho liderado por Ronaldo Lopes está no caminho certo. Penedo hoje é uma cidade que atrai investimentos, que promove eventos de grande porte que fazem circular mais recursos em nossa economia e vamos continuar trabalhando para que isso avançe, cada vez mais”, destaca o prefeito em exercício Valdinho Monteiro.

