Prefeitura de Penedo divulga atrações do Bom Jesus dos Navegantes 2026

A Prefeitura de Penedo confirmou a programação artística do tradicional Bom Jesus dos Navegantes 2026, um dos eventos mais aguardados do calendário cultural do Nordeste. A festa artística acontecerá de oito a dez de janeiro na Arena Sinimbu, localizada na Orla de Penedo, reunindo grandes nomes da música nacional e valorizando artistas locais. O domingo, dia onze, será reservado exclusivamente para a programação religiosa, que será anunciada em breve.

A edição de 2026 chega ainda mais fortalecida pela presença de artistas de destaque no cenário musical brasileiro. Thiaguinho, que recentemente emocionou o público ao cantar o Hino Nacional durante a corrida da Fórmula 1 em São Paulo, está confirmado na festa. João Gomes, vencedor do Grammy Latino em sua categoria mais recente, também integra a grade e promete atrair grande público.

Além deles, a programação inclui Rey Vaqueiro, Dilsinho, Mikael Santos, Baby Som, Marcynho Sensação, Bruninho e Dudu Moral, além de diversas atrações locais que compõem a essência cultural penedense. Com estilos variados, os shows foram organizados para oferecer uma experiência completa aos penedenses, turistas e devotos que visitam a cidade durante o período festivo.

O Bom Jesus dos Navegantes é um evento cultural e religioso em Penedo, movimentando a economia, o turismo e fortalecendo a identidade local. A gestão municipal reforça seu compromisso com a realização de grandes eventos, priorizando organização, segurança e geração de oportunidades para a população.

A Prefeitura de Penedo segue trabalhando para entregar uma festa ainda mais estruturada, reafirmando seu compromisso com inovação e crescimento, valores que norteiam as ações da atual administração.

A programação completa do domingo religioso será divulgada em breve nos canais oficiais.

Por Secom PMP