Prefeitura de Penedo lança processo seletivo para gestores das escolas da Semed

18 de novembro de 2025
0 38

A Prefeitura de Penedo lançou o edital n° 001/2025 para a realização do Processo de Seleção Simplificada (PSS) dos gestores das unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

 

O edital publicado no Diário Oficial do Município na última sexta-feira, 14 de novembro, e disponível abaixo do texto prevê que o PSS é destinado a profissionais efetivos da Semed que tenham interesse em se habilitar para os cargos de diretor ou diretor-adjunto.

 

A seleção simplificada avaliará as habilidades gerenciais e competências necessárias para o exercício das funções, sendo  o mandato dos gestores válido por dois anos, iniciando-se a partir da posse e terminando no final de 2027.

 

Inscrições e Requisitos

 

As inscrições para o PSS 2026 da Semed estão abertas até o próximo dia 21 de novembro e devem ser realizadas de forma presencial, das 8h às 14h, na sede da pasta, localizada no Complexo Educacional e Esportivo Alcides dos Santos Andrade, ao lado do acesso ao Campo Redondo.

 

A inscrição é gratuita, com exigência de ser servidor efetivo e em exercício em uma das unidades da rede pública municipal de ensino da Prefeitura de Penedo , ter licenciatura plena em Pedagogia ou outra área da Educação Básica , e possuir, no mínimo, dois anos de experiência docente.

 

Etapas do Processo Seletivo

 

O PSS será composto por etapas de caráter classificatório e eliminatório, incluindo análise de currículo/títulos, prova de conhecimento teórico, análise e apresentação do Plano de Gestão Escolar (PGE) que deve ser apresentado em Power Point para uma banca examinadora.

 

 

Edital-PSS-Diretor

 

 

Por Secom PMP

 

